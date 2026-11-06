Reconocen Banreservas como Banco del Año 2026 en la RD

SANTO DOMINGO.– La revista internacional especializada en finanzas LatinFinance reconoció al Banco de Reservas (Banreservas) como Banco del Año 2026 en la República Dominicana, en reconocimiento a su desempeño financiero, crecimiento sostenido y fortalecimiento institucional.

Para conceder esta distinción, la publicación evaluó indicadores como la calidad de la cartera de créditos, los niveles de capitalización, las utilidades netas y el crecimiento de los activos, además del posicionamiento de la entidad dentro del sistema financiero nacional.

SOLIDEZ Y LIDERAZGO FINANCIERO

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el galardón reafirma la consolidación de la institución como principal entidad bancaria del país y uno de los referentes financieros de la región del Caribe.

Destacó que Banreservas registró activos superiores a RD$1.53 billones al cierre de septiembre de 2026, resultado que atribuyó a una gestión enfocada en la eficiencia, la innovación y el fortalecimiento de los servicios financieros.

Aguilera también valoró el compromiso de los colaboradores y la confianza de millones de clientes como factores fundamentales para alcanzar los resultados que sustentan este reconocimiento internacional.

SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO ECONÓMICO

La evaluación de LatinFinance también tomó en consideración los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), así como las prácticas de banca responsable implementadas por la entidad financiera.

El ejecutivo resaltó el papel de Banreservas en el desarrollo de la economía dominicana mediante el financiamiento de los sectores productivos, el respaldo a las empresas y el impulso de iniciativas dirigidas a generar empleos y mejorar el bienestar de la población.

La metodología de evaluación de la revista incluye investigaciones propias, informes de analistas, referencias de clientes y entrevistas con representantes relevantes del mercado financiero.

Esta distinción se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por Banreservas durante 2026, que destacan su desempeño, fortaleza institucional y contribución al crecimiento económico de la República Dominicana.

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