Don Bosco derrota al San Sebastián en final basket Moca

MOCA. – El Don Bosco mostró su poder ofensivo en los momentos decisivos para derrotar 101-95 al San Sebastián e igualar 1-1 la serie final del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo.

Los salesianos encontraron en Christopher Bencosme la figura determinante para cerrar el encuentro celebrado en el polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte. El jugador anotó cinco puntos en el último minuto y medio para asegurar la victoria del conjunto dirigido por Jonathan Sarnely Matos.

BENCOSME DECIDIÓ EN EL CIERRE

Con 1:36 por jugar, Kerry Richardson estremeció el tabloncillo con un donqueo que colocó el marcador 95-91 a favor del Don Bosco.

Emmit Williams convirtió uno de dos tiros libres para acercar al San Sebastián 95-92, pero Bencosme respondió con un disparo de tres puntos que amplió la ventaja salesiana a 98-92, cuando restaba 1:02.

Posteriormente, Troy Cracknell convirtió uno de dos tiros libres para colocar la pizarra 99-92. Williams volvió a acercar al San Sebastián con un triple, estableciendo el marcador 99-95 con 33.2 segundos.

Sin embargo, Bencosme apareció nuevamente con una flotadora para anotar los dos puntos que sellaron el triunfo 101-95, con 13.3 segundos en el reloj.

CRACKNELL LIDERÓ LA OFENSIVA

Troy Cracknell encabezó el ataque del Don Bosco con 31 puntos, incluidos seis triples, seguido por Christopher Bencosme, quien aportó 26 unidades.

Darwin Rosario contribuyó con 18 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes, mientras que Kerry Richardson terminó con 16 tantos.

Por el San Sebastián, Luiyi Rojas lideró con 28 puntos; Justin Foreman aportó 17, Wisin Peralta consiguió 16 puntos y nueve rebotes, Emmit Williams registró 15 tantos y 11 rebotes, y José Rafael de Jesús agregó 12 unidades.

EL VIERNES SE JUEGA EL TERCER PARTIDO

Con este resultado, la serie final, pactada al mejor de siete encuentros, queda igualada 1-1.

El tercer partido se disputará este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche, en el polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte, de Moca.

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