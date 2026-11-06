España reafirma a RD como destino seguro para invertir

MADRID.- Empresarios españoles describieron a la República Dominicana como un territorio de estabilidad, seguridad jurídica y oportunidades, condiciones idóneas no solo para consolidar, sino también para ampliar las inversiones extranjeras.

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), resaltó el crecimiento sostenido del país en sectores como turismo, industria y zonas francas, y aseguró que estos resultados son producto de la visión y el liderazgo ejercido por el presidente Abinader y su Gobierno, comprometidos con el éxito nacional.

Por su parte, Víctor Moro se definió como un fiel promotor del potencial de crecimiento de la República Dominicana, que dispone además de grandes profesionales. “El Gobierno dominicano cada vez hace más esfuerzos para que la empresa crezca, para que su gente tenga puestos de trabajo y no necesite buscar el pan fuera de su tierra”, afirmó durante un desayuno con motivo de la Semana Dominicana en España (SEDE) encabezado por el presidente Luis Abinader.

“Todos los empleados de Vima Food son dominicanos y para nosotros eso es un orgullo”, destacó Moro, al tiempo que subrayó que las nuevas generaciones han sido clave para mantener la solidez de las empresas dominicanas a lo largo de los años.

ESPAÑA COMO SOCIO ESTRATÉGICO

De su lado, Abinader destacó que España es actualmente uno de los principales socios económicos de la República Dominicana y ocupa el tercer lugar entre los mayores inversionistas extranjeros, con una inversión acumulada de 5,328 millones de dólares entre 2010 y 2025.

“Hemos trabajado para fortalecer nuestra economía, modernizar nuestras infraestructuras, mejorar el clima de negocios y consolidar un entorno de confianza para la inversión. Hoy contamos con una posición geográfica privilegiada, una economía cada vez más diversificada y grandes oportunidades en turismo, logística, energías renovables, tecnología, industria y servicios”, expresó.

Abogó, además, por la expansión de las empresas dominicanas hacia mercados extranjeros, al señalar que, si bien las compañías españolas encuentran en la República Dominicana un socio estratégico para su expansión hacia América y el Caribe, el interés es también “que nuestras empresas puedan crecer, internacionalizarse y aprovechar las oportunidades que ofrece España como puerta de entrada a Europa”.

Aseguró que su gobierno continuará trabajando de la mano con el sector privado para afianzar los vínculos y garantizar que el crecimiento y el bienestar alcancen a toda la población.

MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA

El canciller Víctor Bisonó afirmó que los esfuerzos del gobierno de Abinader han permitido fortalecer la estabilidad macroeconómica, ampliar la capacidad productiva y generar condiciones favorables para la inversión y la creación de empleos de calidad.

“Los resultados más recientes reflejan un crecimiento de 4.6% entre enero y septiembre de 2026, impulsado por sectores como la construcción, las zonas francas, el turismo y los servicios. Este comportamiento evidencia las oportunidades que ofrece nuestra economía, ampliando la participación del sector privado en el desarrollo nacional, apoyado por la política de alianza público-privada que ha impulsado este Gobierno”, indicó.

Reiteró que la ubicación geográfica del país, su conectividad, infraestructura logística, marco legal y capacidad productiva brindan ventajas para “continuar posicionándonos como un destino atractivo para la inversión y como un punto de conexión entre Europa, el Caribe y las Américas”.

Manuel García Arévalo, en su calidad de presidente honorífico de la Semana Dominicana en España, señaló que el país caribeño ofrece certidumbre para multiplicar las oportunidades de negocio en el mercado español, registrando un crecimiento económico sostenido por encima del promedio regional.

jt-am