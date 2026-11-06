Trump atribuye caída de Wall Street a la victoria demócrata

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el desplome de la bolsa estadounidense a la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Los comicios dejaron al Partido Demócrata con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, un revés político importante para el inquilino de la Casa Blanca.

“El mercado de valores se desplomó hoy porque los demócratas tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su red Truth Social.

VENTA MASIVA POR TEMOR A FRENO A LA IA

Los mercados cerraron en rojo tras una venta masiva de acciones, impulsada por el temor a que los nuevos legisladores frenen inversiones en centros de datos para inteligencia artificial.

El índice Nasdaq, que agrupa a las principales empresas tecnológicas, sufrió su mayor caída desde abril de 2025. El Nasdaq Composite cerró en 24.315 puntos con un desplome de 5,5%. El promedio industrial Dow Jones perdió 3,4%, mientras que el S&P 500 retrocedió 4,4%.

El índice de semiconductores de Filadelfia encabezó las bajas, con un desplome de 11,4%. Nvidia cedió 8,8%; Advanced Micro Devices, 17,4%; Intel, 10,6%; y Marvell Technology, 16,8%.

Qualcomm cayó 9,7% tras anticipar ventas de chips para teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones de Wall Street, señalando una demanda débil y menores ingresos relacionados con Apple, cuyas acciones bajaron 1,5%, según informó Reuters.

Los centros de datos enfrentan oposición de votantes de distintos sectores políticos, en gran medida por su impacto ambiental y por el volumen de agua que requieren. Varios de los candidatos que ganaron en los comicios asumieron el compromiso de limitar este tipo de proyectos.

EFECTO GLOBAL Y PETRÓLEO AL ALZA

Este viernes, las bolsas tecnológicas de Asia profundizaron sus caídas, después de la mayor baja de las acciones estadounidenses desde la venta masiva provocada por los aranceles en abril de 2025. El índice Nikkei de Japón se desplomó 7% apenas abrió la sesión. Los principales índices de Corea del Sur y Taiwán llegaron a perder más de 8%, aunque luego moderaron las pérdidas por compras de oportunidad.

En paralelo, los precios del petróleo subieron ante las dudas sobre una eventual negociación entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent avanzó 4,1% a USD 98,47 en contratos de enero, mientras que el WTI ganó 3% a USD 90,72 para entrega en diciembre.

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