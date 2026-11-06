Trump atribuye caída de Wall Street a la victoria demócrata

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el desplome de la bolsa estadounidense a la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Los comicios dejaron al Partido Demócrata con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, un revés político importante para el inquilino de la Casa Blanca.
“El mercado de valores se desplomó hoy porque los demócratas tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su red Truth Social.
VENTA MASIVA POR TEMOR A FRENO A LA IA
Los mercados cerraron en rojo tras una venta masiva de acciones, impulsada por el temor a que los nuevos legisladores frenen inversiones en centros de datos para inteligencia artificial.
El índice Nasdaq, que agrupa a las principales empresas tecnológicas, sufrió su mayor caída desde abril de 2025. El Nasdaq Composite cerró en 24.315 puntos con un desplome de 5,5%. El promedio industrial Dow Jones perdió 3,4%, mientras que el S&P 500 retrocedió 4,4%.
El índice de semiconductores de Filadelfia encabezó las bajas, con un desplome de 11,4%. Nvidia cedió 8,8%; Advanced Micro Devices, 17,4%; Intel, 10,6%; y Marvell Technology, 16,8%.
Qualcomm cayó 9,7% tras anticipar ventas de chips para teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones de Wall Street, señalando una demanda débil y menores ingresos relacionados con Apple, cuyas acciones bajaron 1,5%, según informó Reuters.
Los centros de datos enfrentan oposición de votantes de distintos sectores políticos, en gran medida por su impacto ambiental y por el volumen de agua que requieren. Varios de los candidatos que ganaron en los comicios asumieron el compromiso de limitar este tipo de proyectos.
EFECTO GLOBAL Y PETRÓLEO AL ALZA
Este viernes, las bolsas tecnológicas de Asia profundizaron sus caídas, después de la mayor baja de las acciones estadounidenses desde la venta masiva provocada por los aranceles en abril de 2025. El índice Nikkei de Japón se desplomó 7% apenas abrió la sesión. Los principales índices de Corea del Sur y Taiwán llegaron a perder más de 8%, aunque luego moderaron las pérdidas por compras de oportunidad.
En paralelo, los precios del petróleo subieron ante las dudas sobre una eventual negociación entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent avanzó 4,1% a USD 98,47 en contratos de enero, mientras que el WTI ganó 3% a USD 90,72 para entrega en diciembre.
jt-am
Anda pal ********, se derrumba el sistema. Es que el dinero no tiene amigo a nadie, y todos lo quieren.
Si nosotros llamamos PEDÓFILO al PEDÓFILO y los ARRASTRADOS también lo hacen ahora que perdió ambas cámaras, no creo que sea justo.
Ahora todos dicen que es DÍSCOLO, PEDÓFILO, LOCO, MENTIROSO y que está soñando, como lo dice este:
elaturdido
45 minutos hace
de estos famosos… acuerdos, el cacoe’muneca… estas, constantemente… sonando despierto… porque, en cada caso… que se ha presentado… no solo ucrania y… la rata putin… sino. en otras
latitudes… es del mismo actuar… siendo vocero y… na’ ocurre…
Ahora resulta que se quieren salir del bando perdedor, y su estrategia es la traición.
Sean un poquito como este:
Khomunism
7 horas hace😭😭
Responder a ollines
Él se irá. Pero con Irán sin posibilidad de armar bombas nucleares, como a ti te gustaría.
Tamo? 😭😭
Reconoce a regañadientes que el PEDÓFILO se va. 🤣🤣🤣
Me informa un amigo del Sur Profundo, nativo de Duvergé, Provincia Independencia, lo siguiente:
«Raúl, en años recientes, autoridades de Duvergé, por acuerdos politicos secretos han cedido gran parte de nuestro territorio a Mella. Ahora, el Ayuntamiento Municipal de Duvergé, no quiere publicar los limites territoriales actuales».
Resulta que ahora Mella es más grande que Duvergé.
Dr. Raúl Hernández P.
Khomunism
7 horas hace
Responder a ollines
Él se irá. Pero con Irán sin posibilidad de armar bombas nucleares, como a ti te gustaría.
Tamo?
Así mismo, escribiendo estupideces hasta el último momento. El PEDÓFILO se irá y vendrán los demócratas a terminar esa guerra, sin importar lo que tengan que dar; sabes por qué? Porque al final será su guerra, y para todos, fue quien la perdió.
Si la siguen, significa que estan de acuerdo.