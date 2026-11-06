Demócratas preparan golpe a política arancelaria de Trump

WASHINGTON.- El Partido Demócrata considera la guerra comercial del presidente Donald Trump con Canadá como el primer objetivo de una campaña para revertir la política arancelaria de su Administración, informó The Wall Street Journal, citando al principal legislador demócrata en materia comercial en el Senado.

«Existe un apoyo abrumador para derogar los aranceles sobre los productos procedentes de Canadá», afirmó Ron Wyden, senador por Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado.

Wyden señaló que «ya estaba hablando» con sus colegas sobre una iniciativa para contrarrestar los gravámenes del segundo mandato de Trump una vez que asuma el control del comité en enero.

LOS ARANCELES COMO TEMA DE CAMPAÑA

En estados fronterizos como Míchigan, Maine y Alaska, los aranceles se convirtieron en un tema central de la campaña de medio término, y algunos candidatos republicanos tomaron distancia de estos gravámenes ante el rechazo de los votantes.

Según el medio, los aliados de Wyden consideran que los aranceles a Canadá representan la mejor oportunidad para atraer a una parte de los republicanos y reunir respaldo suficiente para evitar un veto presidencial o incluso anularlo.

No obstante, el periódico subraya que los demócratas aún no disponen de los votos necesarios: incluso con el control del Congreso, cualquier iniciativa necesitaría 60 votos en el Senado para superar el filibusterismo, la táctica de obstrucción parlamentaria que permite a la minoría bloquear leyes.

Además, para anular un veto presidencial se requiere una mayoría de dos tercios en cada cámara.

CONTEXTO TRAS LAS ELECCIONES

La información se conoce dos días después de las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron una contundente victoria y arrebataron el control de ambas cámaras del Congreso a los republicanos, en un duro revés para el presidente en la segunda mitad de su mandato.

En octubre, Trump firmó una proclamación presidencial para modificar el alcance de los aranceles sobre ciertos productos de Canadá, tras las medidas anunciadas el 20 de julio y ajustadas el 8 de septiembre.

En ese marco, la Casa Blanca indicó que se retirarían de la lista de bienes bajo aranceles las láminas de madera contrachapada, algunos productos de papel, ciertas maquinarias y equipos de refrigeración, además de cajones y cajas de embalaje, y se sumarían válvulas, alfombras y residuos, entre otros.

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