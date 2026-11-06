¿Por qué San Cristóbal y no Santo Domingo? (OPINIÓN)

La respuesta nos conduce a uno de los episodios más interesantes de nuestra historia republicana. En aquella decisión confluyeron razones políticas, militares, geográficas y prácticas, en medio de una nación que todavía luchaba por consolidar su independencia.

Sin embargo, es importante establecer una distinción histórica: aunque el predominio militar de Pedro Santana condicionó decisivamente el proceso constitucional, existen testimonios que indican que la elección de San Cristóbal también respondió al interés de los constituyentes de deliberar lejos de las presiones políticas de la capital.

Veamos los principales factores:

1. Pedro Santana y el predominio del poder militar

En noviembre de 1844, el general Pedro Santana era la figura militar más poderosa de la naciente República. Su prestigio se había consolidado después de la batalla del 19 de Marzo, librada en Azua, y su influencia política había crecido considerablemente tras desplazar a los sectores liberales encabezados por los trinitarios.

Santana mantenía importantes vínculos familiares, económicos y militares con la región oriental y el sur del país. Su ascendencia sobre las tropas que habían participado en la defensa de la independencia le confería una autoridad que sobrepasaba la de muchas instituciones civiles.

Aunque no puede afirmarse categóricamente que Santana escogiera personalmente San Cristóbal para controlar la Constituyente, resulta indiscutible que su predominio militar condicionaba las decisiones fundamentales del nuevo Estado.

La paradoja es que algunos constituyentes buscaban precisamente alejarse de la influencia del caudillo, pero terminaron enfrentándose a su poder cuando intentaron establecer límites constitucionales a la autoridad presidencial.

2. Una República que todavía estaba en guerra

La República Dominicana nació en medio de un conflicto militar que amenazaba su propia existencia.

El 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia. Apenas unas semanas después, el 19 de marzo, las tropas dominicanas enfrentaron al ejército haitiano en Azua. El 30 de marzo se produjo otra importante victoria en Santiago.

Durante los meses siguientes continuaron las operaciones militares en distintos puntos de la frontera y del territorio nacional.

En esas circunstancias, San Cristóbal ofrecía una ubicación geográfica favorable. Situada al oeste de Santo Domingo y comunicada con el sur mediante los caminos de la época, constituía un punto de enlace entre la capital y las zonas donde se habían desarrollado importantes operaciones militares.

La amenaza de nuevas incursiones haitianas hacía que la seguridad nacional fuera una preocupación permanente.

No obstante, debe evitarse presentar a San Cristóbal como un cuartel general escogido exclusivamente por razones de guerra. Su ubicación estratégica fue una circunstancia favorable, pero no constituye por sí sola una explicación documental suficiente de la decisión.

3. Alejar la Constituyente de las luchas políticas de Santo Domingo

Este es probablemente uno de los factores más reveladores.

Durante los primeros meses de vida independiente, Santo Domingo fue escenario de intensas disputas entre los diferentes grupos que habían participado en la separación de Haití.

Por un lado estaban los trinitarios, inspirados por Juan Pablo Duarte y defensores de una República soberana, independiente y organizada sobre principios liberales.

Por otro, los sectores conservadores, entre los cuales existían partidarios de buscar protección extranjera para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.

El enfrentamiento terminó favoreciendo a Santana. Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella fueron declarados traidores y expulsados del país en 1844.

En ese ambiente de confrontación, reunir la Constituyente fuera de Santo Domingo podía contribuir a reducir las presiones de las distintas facciones.

El historiador Roberto Cassá ha señalado que sectores de la propia Asamblea preferían sesionar en San Cristóbal para mantenerse alejados de la influencia de Santana.

Esta interpretación introduce un matiz fundamental: San Cristóbal no necesariamente fue escogida para someter a los constituyentes al poder militar, sino que también pudo representar un intento de preservar cierta autonomía frente a ese poder.

La historia demostraría, sin embargo, que aquella distancia geográfica resultó insuficiente.

4. La geografía y las condiciones materiales

San Cristóbal era una población con vínculos comerciales, agrícolas y administrativos con Santo Domingo y las comunidades del sur.

Su relativa proximidad a la capital facilitaba las comunicaciones con las autoridades centrales, mientras que su ubicación permitía mantener contacto con las regiones sureñas.

La disponibilidad de espacios para reuniones y alojamiento también debió influir en las consideraciones prácticas.

Un dato particularmente interesante es que, según testimonios históricos recogidos en investigaciones recientes, inicialmente se había considerado celebrar las sesiones constituyentes en Guerra, pero las dificultades materiales llevaron a preferir San Cristóbal.

Este elemento resulta importante porque demuestra que la selección de la sede no debe explicarse únicamente como una imposición política de Santana.

La organización de un Congreso Constituyente en un país recién independizado, con caminos precarios, comunicaciones limitadas y recursos económicos escasos, requería soluciones prácticas.

San Cristóbal reunía condiciones que permitían desarrollar los trabajos sin alejarse excesivamente del centro político de la República.

5. El simbolismo de una región que defendió la independencia

Aunque no existen pruebas suficientes para afirmar que el simbolismo patriótico del sur determinara formalmente la elección, no puede ignorarse su importancia histórica.

La independencia había sido proclamada en Santo Domingo, pero una parte fundamental de su defensa militar se desarrolló en territorio sureño.

Azua, Baní y otras comunidades de la región quedaron vinculadas a los esfuerzos militares que impidieron la restauración del dominio haitiano.

En ese contexto, la reunión de los constituyentes en San Cristóbal adquirió un significado que trascendió las razones originales de su elección.

La primera Constitución dominicana quedó identificada para siempre con una ciudad del sur, en una etapa en que la defensa armada de la soberanía constituía una de las principales preocupaciones nacionales.

6. El artículo 210: la contradicción fundamental

Pero el acontecimiento más trascendente de aquel proceso no fue solamente la elección de San Cristóbal como sede, sino el enfrentamiento entre los principios liberales de la Constitución y las aspiraciones autoritarias del general Santana.

Los constituyentes elaboraron una Carta Magna que establecía un régimen republicano, representativo y sustentado en la separación de los poderes del Estado.

Sin embargo, Santana consideró insuficientes las atribuciones que el texto concedía al presidente de la República.

Su resistencia a aceptar las limitaciones constitucionales desencadenó una crisis política que terminó con la incorporación del célebre artículo 210.

Aquella disposición autorizaba al presidente, mientras continuara la guerra y no se firmara la paz, a adoptar las medidas que considerara necesarias para la defensa nacional, sin quedar sujeto a responsabilidad por sus decisiones.

Era, en los hechos, una autorización extraordinaria para ejercer el poder sin los controles ordinarios establecidos por la propia Constitución.

Las investigaciones históricas recogen diferentes versiones sobre las circunstancias de su incorporación, pero coinciden en la presión ejercida por Santana y sus partidarios.

La Constitución había sido votada el 6 de noviembre. La crisis provocada por las exigencias de Santana se desarrolló posteriormente, hasta culminar con la incorporación del artículo 210 y su juramentación presidencial el 12 de noviembre.

De esta manera nació una contradicción que marcaría profundamente nuestra evolución institucional: una Constitución inspirada en principios liberales terminó incorporando una cláusula que favorecía el ejercicio autoritario del poder.

7. La lección que nos dejó San Cristóbal

A 182 años de aquel acontecimiento, la Constitución de San Cristóbal representa simultáneamente una conquista extraordinaria y una advertencia histórica.

Fue una conquista porque permitió organizar jurídicamente al Estado dominicano, definir sus instituciones y establecer los fundamentos de la República independiente.

Pero también fue una advertencia porque demostró, desde los primeros meses de nuestra existencia nacional, que las instituciones democráticas pueden quedar subordinadas al poder de las armas cuando no existen mecanismos efectivos para garantizar su independencia.

La experiencia de 1844 nos enseña que no basta con proclamar la separación de los poderes públicos ni reconocer los derechos de los ciudadanos. Es indispensable que quienes ejercen el poder estén verdaderamente sometidos a la Constitución.

San Cristóbal ocupa, por tanto, un lugar privilegiado en nuestra historia. Allí nació el primer ordenamiento constitucional dominicano y allí quedó planteada una de las grandes contradicciones que acompañarían nuestra vida republicana: la lucha entre la autoridad personal y la supremacía de la ley.

La primera Constitución dominicana nació en San Cristóbal, pero su enseñanza pertenece a toda la nación: ninguna República puede consolidarse plenamente mientras la voluntad de sus gobernantes pretenda situarse por encima de la Constitución.

Hoy, 182 años después, esa lección conserva toda su vigencia.