El Hospital de San José de las Matas alcanzó el cero deudas

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Hospital General San José de las Matas se convirtió en el centro número 99 de la Red Pública de Servicios de Salud en alcanzar cero deudas, como resultado de una gestión enfocada en el uso eficiente y responsable de los recursos.

El establecimiento se suma a los hospitales Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón y Municipal Ciudad Juan Bosch, que recientemente alcanzaron este indicador. Con este logro, la Red Pública alcanza 100 hospitales operando sin deudas.

GESTIÓN FINANCIERA

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, recorrió las diferentes áreas del hospital para verificar su funcionamiento y las condiciones en que se brindan los servicios a la población.

Durante la visita, Landrón felicitó al personal médico, administrativo y de apoyo por la gestión de los recursos y destacó que mantener las cuentas saneadas constituye un avance hacia la sostenibilidad financiera, sin afectar la calidad de las atenciones.

“Este resultado demuestra que con planificación, transparencia y un manejo eficiente de los recursos podemos garantizar hospitales sostenibles, con capacidad para responder oportunamente a las necesidades de nuestros pacientes”, afirmó.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Exhortó al equipo del centro a preservar los niveles de eficiencia alcanzados y aseguró que la institución continuará fortaleciendo la gestión administrativa y financiera de los hospitales de la Red Pública.

Landrón resaltó que una administración responsable permite destinar mayores recursos a la mejora de los servicios, la disponibilidad de insumos y el fortalecimiento de una atención más eficiente, oportuna y humana.

Durante el recorrido estuvo acompañado por autoridades del Servicio Regional de Salud Cibao Norte y directivos del hospital, con quienes evaluó necesidades y oportunidades de mejora.

an/am