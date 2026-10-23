El gasoil óptimo supera los US$200 por barril en Europa

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El precio del gasoil de calidad prémium, conocido como gasoil óptimo, superó los US$200 por barril en Europa este viernes, tras cotizar los contratos de futuros para entrega en noviembre a US$1,485 por tonelada métrica, según datos de ICE Futures Europe, mercado de derivados energéticos con sede en Londres.

La cotización corresponde a las primeras horas de negociación y no al cierre de la jornada, por lo que el precio podría experimentar variaciones posteriores.

EL DIÉSEL REFINADO SE ENCARECE

El comportamiento del mercado refleja el encarecimiento de los combustibles refinados, cuyos precios pueden superar ampliamente el valor del petróleo crudo utilizado como materia prima. Durante la misma sesión, el crudo Brent alcanzó un máximo de US$117.45 por barril, de acuerdo con los registros de ICE Futures Europe.

La diferencia entre ambos precios responde, entre otros factores, a los costos de refinación, la disponibilidad de productos terminados, la demanda y las condiciones del mercado internacional.

RIESGO DE MAYORES PRECIOS EN OTROS MERCADOS

El incremento del diésel europeo genera preocupación por sus posibles repercusiones en otras regiones. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) advierte que una mayor demanda europea puede atraer cargamentos estadounidenses hacia ese mercado, reducir la oferta disponible en Estados Unidos y ejercer presión al alza sobre los precios.

Este desplazamiento de los suministros puede transmitir las tensiones del mercado europeo a otros países que dependen de las importaciones de combustibles refinados.

REPÚBLICA DOMINICANA, EXPUESTA AL ENCARECIMIENTO

Para República Dominicana, que importa combustibles terminados y utiliza el esquema de paridad de importación para determinar sus precios de referencia, el escenario representa un riesgo de mayores costos de abastecimiento.

Un aumento sostenido de las cotizaciones internacionales del gasoil podría elevar la presión sobre los precios internos o incrementar los recursos necesarios para mantener los subsidios estatales.

Sin embargo, el encarecimiento registrado en Europa no implica un reajuste automático de los precios en República Dominicana, ya que cualquier variación dependerá de las cotizaciones aplicables, los costos de importación y las decisiones de las autoridades.

an/am