El Festival Nacional de Teatro llegará a varias provincias de RD

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana celebra el IX Festival Nacional de Teatro (Fenate 2026), que ofrecerá 71 funciones hasta el 1 de noviembre en el Gran Santo Domingo y varias provincias.

Bajo el lema “El teatro llega a ti”, el evento reúne una treintena de espectáculos dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con presentaciones en salas tradicionales y espacios no convencionales.

La programación incluye obras como El beso de la mujer araña, Las sillas, Reactor Antígona, La boda de Frank y Mechy, Las criadas y Esperando a Odiseo.

Las funciones se desarrollan en escenarios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, Casa de Teatro, el Centro Cultural Narciso González y el Teatro Guloya. También llegarán a Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Espaillat.

Esta edición está dedicada a la actriz Olga Bucarelli, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria artística y su aporte a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la labor de Bucarelli como actriz y docente. Además, anunció que continuarán las inversiones para fortalecer los festivales nacionales e internacionales de teatro y extender sus actividades a más comunidades.

Al recibir el homenaje, Bucarelli agradeció la distinción y llamó a reforzar el apoyo a los grupos y compañías teatrales para facilitar la presentación de sus obras en todo el país.

dh/am