El empadronamiento en el exterior exige compromiso (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por Ramón Valdez Chango

Con respecto a la verificación e inscripción en el nuevo padrón del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tenemos que hablar con claridad: los diputados del exterior deben estar entre los primeros interesados en que este proceso sea amplio, organizado y exitoso.

De esa militancia saldrá el respaldo para quienes aspiren a representar a los dominicanos del exterior en las tres circunscripciones en las elecciones de 2028.

Sin embargo, observamos una participación insuficiente de quienes deberían encabezar estos esfuerzos. No es justo dejar toda la responsabilidad sobre la Dirección del PRM. Los diputados deben movilizar a sus equipos, dirigentes y militantes, y trabajar conjuntamente con las estructuras del partido para orientar, verificar e inscribir a nuestra gente.

Quien aspire a representar a la comunidad debe demostrar, desde ahora, su compromiso con su participación. El liderazgo no se ejerce con discursos, se ejerce trabajando y acompañando a la gente en el terreno.

El empadronamiento no es un trámite administrativo, es un acto de responsabilidad política con la diáspora.