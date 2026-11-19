LONDRES.- Los futuros del crudo Brent bajaban 2.03 dólares, o un 2.18%, a 91.11 dólares el barril a las 1816 GMT, mientras que los del West Texas Intermediate estadounidense descendían 3.82 dólares, o un 4.44%, a 82.19 dólares.

Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron 3.4 millones de barriles, a 417.8 millones de barriles, en la semana que finalizó el 13 de noviembre, según la EIA, frente a las previsiones de los analistas en una encuesta de Reuters, que apuntaban a un aumento de 58,000 barriles.

Las reservas de gasolina de Estados Unidos aumentaron 5.2 millones de barriles durante la semana, a 215.9 millones de barriles, lo que se compara con las previsiones de los analistas en una encuesta de Reuters, que apuntaban a un incremento de 1,6 millones de barriles.

Los aumentos de las reservas reavivaron la presión vendedora, según los analistas de Gelber & Associates, quienes añadieron: “Los ataques que afectan a Irán y al transporte marítimo comercial siguen amenazando los suministros a través del estrecho de Ormuz, pero esos riesgos han supuesto un apoyo limitado frente a la creciente expectativa de un excedente mundial”.

CAÍDA DE CASI 20% EN EL MES

Ambos contratos van camino de registrar una caída de alrededor del 20% este mes debido al aumento de las exportaciones desde Oriente Medio, acentuado por la caída en picado de las tarifas de transporte marítimo.

El diferencial de precios entre el Brent y el WTI se situaba el martes en su nivel más amplio en unas dos semanas, según datos de LSEG, y el WTI registró caídas más pronunciadas durante la sesión bursátil del miércoles.

“Las operaciones de arbitraje del WTI se han cerrado en Asia y el noroeste de Europa, por lo que es de esperar que el WTI se corrija más que el Brent para que se vuelva a abrir la ventana de arbitraje”, dijo June Goh, de Sparta Commodities, que añadió que el aumento de las existencias de crudo en la costa del Golfo de EE. UU. está contribuyendo aún más a la ampliación del diferencial.

CONFLICTO CON IRÁN FRENA LA CAÍDA

Sin embargo, el conflicto continuado entre Estados Unidos e Irán y los riesgos persistentes para el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz frenaban la caída de los precios.

Irán dijo que había atacado durante la noche instalaciones de drones y misiles estadounidenses en Kuwait, después de que Estados Unidos atacó la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

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