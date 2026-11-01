El Conep reclama agilizar ley sobre responsabilidad penal

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Santo Domingo, 1 nov.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó este domingo al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que propone aplazar por dos años la entrada en vigor de las disposiciones del artículo 31 del Código Penal dominicano, relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La iniciativa, impulsada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarada de urgencia y aprobada por el Senado el pasado 21 de octubre.

Sin embargo, todavía debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados y ser sometida a la consideración del Poder Ejecutivo.

CONEP VALORA APROBACION DE LA PROPUESTA

En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Conep valoró la aprobación de la propuesta y pidió dar continuidad al proceso legislativo antes del próximo 5 de noviembre, fecha prevista para la entrada en vigor de las disposiciones.

El Conep consideró que la ampliación del plazo permitiría a las empresas y organizaciones adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales, así como desarrollar programas de cumplimiento, mecanismos de control interno, canales de denuncia y políticas de prevención.

SEÑALA SERIA NECESARIO AVANZAR EN LA CAPACITACION

La entidad señaló que también sería necesario avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que permitan una aplicación uniforme y previsible del régimen de responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, sostuvo que la aplicación de estas disposiciones debe tomar en cuenta la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada organización, mediante criterios claros de imputación y estándares objetivos para evaluar sus programas de cumplimiento.

En ese sentido, el gremio empresarial pidió al presidente del Senado impulsar la remisión de la iniciativa a la Cámara de Diputados y a su titular darle curso tan pronto sea recibida, con el propósito de completar su aprobación y posterior promulgación antes del 5 de noviembre.

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