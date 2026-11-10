El CNM juramenta presidente de la SCJ y a otros seis jueces

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) juramentó este martes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a otros diez jueces del máximo tribunal del Poder Judicial.

La ceremonia fue realizada en el Palacio Nacional, donde Montero Montero asumió la presidencia del máximo tribunal del Poder Judicial en sustitución de Luis Henry Molina, tras ser escogido por unanimidad por los miembros del CNM, que preside el mandatario Luis Abinader, quien estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Justicia, Antoliano Peralta.

LOS JURAMENTADOS

Los nuevos jueces juramentados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

También fueron ratificados Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras que Arelis Socorro Ricourt Gómez ocupará la posición de segunda sustituta.

Los magistrados se comprometieron a cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y las leyes ponen a su cargo.

La selección estuvo precedida por un proceso de evaluación de las trayectorias profesionales, méritos, capacidades y competencias de los aspirantes, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución dominicana.

INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

El CNM está integrado, además de Abinader, por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

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