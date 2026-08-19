El Central Romana niega haya trabajo forzoso en sus campos

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LA ROMANA, República Dominicana.- Central Romana Corporation calificó como «difamatorio» y «plagado de inexactitudes y falsedades» un informe emitido por una organización de derechos humanos de los Estados Unidos que señala que esta empresa mantiene “trabajo forzoso” en sus plantaciones de caña.

A través de su portavoz, Jorge A. Sturla Ferrer, la principal productora de azúcar dominicana rechazó tajantemente acusaciones que le acaba de hacer la entidad no gubernamental (ONG), denominada “Corporate Accountability Lab (CAL)”.

LA ACUSACIÓN

El informe acusador, titulado “Bitter Empire”, expone el resultado de más de tres años de investigaciones que dicha organización dice haber hecho en las plantaciones del Central Romana, las cuales supuestamente demuestran que allí persisten prácticas abusivas contra los trabajadores cañeros.

Resalta que las mismas afectan principalmente a ancianos sin jubilación y personas apátridas.

Por tal motivo, la ONG solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos que prohíba la importación de azúcar proveniente de República Dominicana.

Esta solicitud busca reactivar restricciones previas impuestas en 2022 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las cuales habían sido revocadas el año pasado

DEFENSA DE LA EMPRESA

Central Romana asegura que sus operaciones se realizan en estricto cumplimiento de las leyes dominicanas y los estándares internacionales.

sp-am