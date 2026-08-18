El artista Gabriel Pagán estrena su álbum “No Era El Plan”

El artista dominicano presentó su nueva producción este 17 de agosto del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El artista dominicano Gabriel Pagán presentó oficialmente su nuevo álbum de estudio titulado “No Era El Plan”.

Esta producción discográfica de nueve canciones llega justo después de que el intérprete liderara por cinco semanas consecutivas el Chart Pop de Monitor Latino con su éxito “No Somos Nada”.

El disco nació de forma inesperada y orgánica con el firme propósito de evolucionar el merengue desde una perspectiva actual. Para consolidar un sonido moderno sin perder la esencia e identidad dominicana, Pagán asumió la producción musical junto a YM Freak, acompañados por Lewis Pickett en la mezcla.

COLABORACIONES INTERGENERACIONALES

Como un mensaje de unión para la industria musical de la República Dominicana, el álbum conecta a distintas generaciones y estilos.

El repertorio incluye las colaboraciones de Manny Cruz en “Loop”, Ilegales en “Un Poquito de los Dos”, Proyecto Uno en “Like”, Eddy Herrera en “Sin Presión” y La Luca en “Llévame”. La producción se completa con los temas individuales “No Era El Plan”, “Dos Puntos”, “Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta” y “Replay”.

PROMOCIÓN Y GIRA UNIVERSITARIA 2026

El lanzamiento coincide con el estreno del videoclip oficial del tema homónimo. La estrategia promocional contempla trabajar cada canción de manera individual durante los próximos meses mediante contenidos audiovisuales y acciones especiales.

Además, Gabriel Pagán llevará estas canciones en vivo a miles de estudiantes durante la cuarta edición de su Gira Universitaria 2026, así como a diversos festivales y escenarios en lo que resta del año, reafirmando su compromiso de expandir el merengue hacia nuevas audiencias.

an/am