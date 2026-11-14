El Apaleo de Habichuelas: Una tonada contra el cansancio y por la nutrición

El apaleo de habichuelas es uno de los cantos de trabajo en el área rural dominicana de mayor atractivo tanto por el escenario en que se produce como por la sonoridad que generan sus participantes al momento la labor y al cantar de manera conjunta.

La actividad consiste en apilar una cantidad considerable de habichuelas en su cáscara en el centro de un paño o lona que sirve de alfombra, en cuyos alrededores se colocan las personas que intervendrán en la actividad, cada una con un machete o palo que servirá de mazo.

Una vez se ha decidido iniciar el proceso, los participantes empiezan a cantar teniendo uno que asumir la voz de mando, mientras los demás responden a coros y cónsonos con el sonido que se escucha al golpear el machete o el palo las habichuelas.

Luego de un considerable tiempo y de la vocalización de originales y hermosas narraciones, a manera de tonadas, los paleadores de las habichuelas terminan la ceremonia “sacudiendo sus granos en bateas” y una vez extraídos de las pajas, son depositados en serones, cajas o sacos para luego ser comercializados o empleados en la alimentación cotidiana de las familias.

Vale decir que durante el apaleo de las habichuelas se escuchan historias picarescas y amorosas de una belleza insuperable que los campesinos exponen a través de los denominados pareados, las cuartetas y las singulares y diversas décimas.

Con esos llamativos coros los participantes en el ceremonial del apaleo de habichuelas procuran, además de imprimir energía y dinamizar sus cuerpos en la realización de la referida tarea, evitar el aburrimiento y el cansancio colectivo.

El apaleo de habichuelas es una de las tantas expresiones de las consideradas instituciones de ayuda mutua en la República Dominicana y otras áreas de América Latina, entre las que resaltan de manera acentuada las llamadas juntas o convites.

En nuestro país, los cantos de los miembros de las juntas o convites reciben generalmente el nombre de tonadas y varían de acuerdo con la naturaleza del trabajo.

Durante la celebración de la Muestra de la Cultura Campesina de Salcedo, hace un considerable tiempo, la actividad de apalear habichuelas constituyó uno de sus grandes atractivos y sus observadores, fuera de resultar numeroso, arropados por la curiosidad y la fascinación que generaba el complejo folclórico, siempre terminaban integrándose haciendo algunos de los coros que vocalizaban los protagonistas directos en la actividad.

Es importante destacar que con la presencia de la radio en el área rural esta manifestación cultural empieza a sufrir una desnaturalización dado que los responsables del apaleo sustituyeron su voz y sus coros por el silencio y fundamentalmente se convirtieron en agentes receptores de las bachatas y los merengues de conjuntos musicales de güira, tambora y acordeón que difunden las estaciones radiales del país, mientras realizaban su labor con las habichuelas.

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