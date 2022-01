El alza de los precios: tema bien complicado (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

El ser humano, desde que hizo presencia en la faz de la tierra, no ha dejado un día de luchar por preservar la vida, ha sido una lucha sin tregua en todos los frentes, cuando no es un fenómeno natural lo es de salud, económico, político, social y hasta sideral amenazando la vida misma de los humanos.

Pasan los siglos y las amenazas aún se ciernen sobre la existencia del ser humano sobre la tierra.

Hoy se ha incrementa el paso de asteroides próximo a la tierra que amenazan su permanencia en el espacio, las enfermedades, las guerras frías y calientes, las amenazas de plagas, desabastecimientos de alimentos que ponen en juego las ingestas de los nutrientes necesarios para preservar la vida de los humanos, entre otros fenómenos.

A raíz de la crisis de salud, provocada por el ya conocido virus Covid-19 y sus variedades 20, 21 y 22, se han desatado crisis en todos los órdenes y sectores.

Hoy la humanidad aparte de luchar una vez más contra una enfermedad que le ha llevado a ser más creativo que nunca al desarrollar antídotos en tiempo récord para evitar su desaparición del mundo, esta ha dado lugar a problemas variados en el ámbito económico, destacándose ahora el aumento de los precios.

No es secreto que los precios están conformados por costos de producción (costo de materias primas, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) y por supuesto el margen de utilidad, pero también los precios son el resultado de la ley de la oferta y la demanda en el mercado, así como por efecto de las políticas monetaria y fiscal que se aplique en el momento.

Si baja la producción los precios aumentan por falta de oferta, si aumentan los precios tienden a bajar, ahora si aumenta el dinero en mano del público de forma desproporcionada, o por encima de la producción los precios también aumentan.

También influye la política fiscal que se aplique, la que puede ser laxa o restrictiva.

Como se advierte, el tema de los precios es bien complicado ya que influyen en ellos varios factores que inciden en su comportamiento.

Todo lo anterior no es fácil de asimilar por el ser humano común o corriente y mucho menos cuando este no tiene ni la más mínima formación económica, como es el caso del dominicano de a pie o más humilde.

Este último, reacciona cuando al aumentar los precios estos impactan en los productos de la canasta básica o del primer quintil.

Políticos, economistas, financistas y periodistas pertenecientes a partidos de la oposición, que conociendo las causas reales que provocan el aumento de precios, incitan a la población más humilde para que se manifiesten en contra de las autoridades gubernamentales.

Como si estas, fueran las culpables de que aumenten los precios, cuando estos son impactados por variables incontrolables y exógenas, a pesar de que las autoridades monetarias, financieras y fiscales hayan tomado las medidas correspondientes para contrarrestar los aumentos.

En la actualidad, se ha generado un aumento de precios en algunos productos en la República Dominicana y el resto del mundo como resultado de varios factores derivados de la enfermedad respiratoria que enfrenta la humanidad.

La oposición política dominicana insiste en que las autoridades gubernamentales son las causantes del aumento de los precios a pesar de que saben que no es así pero persisten y persisten ya que no tienen más discurso que no sea la de invocar las mentiras, la confusión, la desinformación, tal el caso el tema del Fideicomiso de Punta Catalina.

Críticas contra el gobierno monotemático, pues no tienen más argumentos que no sea criticar por criticar, ya que como el gobierno ha tenido éxito en su joven gestión no sabe por dónde criticarlo.

No es un cuento, persisten las amenazas externas que inciden en el aumento de los precios, ahora se tiene el conflicto de Ucrania entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN, situación que puede incidir en un aumento mayor en los precios del petróleo.

Al cierre de estas reflexiones se encuentra en US$87.00 el barril, que de mantenerse en aumento la factura petrolera de este año alcanzaría casi los US$5,500 millones.

Recientemente, el presidente Abinader ha informado que trabaja incansablemente para mitigar el aumento importado de los precios a través de incentivos a la producción local para evitar el desabastecimiento de los productos de la canasta básica.

Se entiende que la situación inflacionaria no es tan fácil pero las autoridades buscan controlar gran parte del aumento de los precios y garantizar el abasto de los alimentos básicos de los dominicanos a través de financiamientos a la agricultura a tasa cero a los fines de aumentar la producción.

Como se percibe el momento no es para informaciones alarmistas, desaforadas o sensacionalistas, la situación es de colaboración plena con el gobierno que actúa con humildad, transparencia y a favor del interés común de todos los dominicanos. Los hechos son evidentes.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

JPM