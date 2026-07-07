Petróleo roza los 74 dólares tras ataque a buque cerca de Ormuz

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TEHERAN.- El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, escaló hasta los 73,91 dólares, con una subida del 2,64%, después de que un proyectil impactara contra un buque cisterna de bandera qatarí en las proximidades del estrecho de Ormuz. Durante la sesión llegó a superar los 74 dólares, nivel que no alcanzaba desde hace diez días.

La subida se produce en un contexto de relativa calma en los mercados tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán. El barril de WTI, referencia en EE.UU., también avanzó un 2,35% y rebasó los 70 dólares.

De madrugada, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) informó de que un proyectil de origen desconocido impactó contra el buque ‘Al Rekayyat’ a ocho millas náuticas —unos 14,8 km— al este de Limah, en Omán, provocando un incendio a bordo.

Qatar acusa a Irán y exige el fin de las “prácticas que socavan la seguridad regional”

Horas después, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, acusó a Irán del “inaceptable ataque” y reclamó a Teherán que “ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional”.

Al Ansari calificó el incidente como “una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales”. También subrayó que el ataque pone en riesgo “la seguridad del suministro energético mundial”.

Irán condiciona el diálogo con EE.UU.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que su país no retomará las negociaciones con Washington “si continúan las amenazas”.

La declaración llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que “terminaría el trabajo” si no hay un pacto entre Teherán y Washington. “Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro de energía, todas esas bellas, grandes y modernas plantas que construyeron”, señaló Trump el lunes. “Ahora no tienen dinero. No les hemos dado dinero”, añadió, antes de apuntar que todo eso podría ser destruido “en una parte pequeña de una tarde”.