Petróleo roza los 74 dólares tras ataque a buque cerca de Ormuz

TEHERAN.- El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, escaló hasta los 73,91 dólares, con una subida del 2,64%, después de que un proyectil impactara contra un buque cisterna de bandera qatarí en las proximidades del estrecho de Ormuz. Durante la sesión llegó a superar los 74 dólares, nivel que no alcanzaba desde hace diez días.
La subida se produce en un contexto de relativa calma en los mercados tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán. El barril de WTI, referencia en EE.UU., también avanzó un 2,35% y rebasó los 70 dólares.
De madrugada, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) informó de que un proyectil de origen desconocido impactó contra el buque ‘Al Rekayyat’ a ocho millas náuticas —unos 14,8 km— al este de Limah, en Omán, provocando un incendio a bordo.
Qatar acusa a Irán y exige el fin de las “prácticas que socavan la seguridad regional”
Horas después, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, acusó a Irán del “inaceptable ataque” y reclamó a Teherán que “ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional”.
Al Ansari calificó el incidente como “una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales”. También subrayó que el ataque pone en riesgo “la seguridad del suministro energético mundial”.
Irán condiciona el diálogo con EE.UU.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que su país no retomará las negociaciones con Washington “si continúan las amenazas”.
La declaración llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que “terminaría el trabajo” si no hay un pacto entre Teherán y Washington. “Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro de energía, todas esas bellas, grandes y modernas plantas que construyeron”, señaló Trump el lunes. “Ahora no tienen dinero. No les hemos dado dinero”, añadió, antes de apuntar que todo eso podría ser destruido “en una parte pequeña de una tarde”.
Debemos prepararnos para el viernes, esos 3 pesos que le bajaron a la gasolina nos van a salir caros, este gobierno solo vive brechando pero solo cuando el petróleo sube, ahorita le suben 15 pesos y vienen con la cantaleta de que la van a congelar por 90 días, ahora bien siempre y cuando el petróleo no llegue a los 95 dólares el barril, porque de lo contrario el próximo subion sería de 30 pesos Pa’ arriba, que gobiernazo
Terrorismo para aumentar sus ganancias
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Esos maaadiiitoooss terroristas hay que darle un país Pau de bombardeo con esa gente no se negocia. Son fanáticos., no razonan.
Trump tú le ha dado demasiado oportunidad a esos fanáticos terroristas
De Los ayatolalah y de la guardia revolucionaria terrorista de el régimen de irán. Tu lo que tiene que hacer es terminar con lo que comenzaste y con
25 aviones B – 52 y con 50 F – 35 es suficiente. Y tú verás como se vayan eso bocones terroristas.
Y eso que Qatar es uno de sus amigos
Esos terroristas no se arreglan ni con sopota
Estoy de acuerdo contigo excelente comentario. El terrorrismo y el comunismo son basura.