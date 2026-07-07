Diputados abren consulta para mejorar el nuevo Código Penal

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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados inició un período de recepción y evaluación de propuestas sobre los artículos del proyecto de nuevo Código Penal, con el fin de enriquecer la pieza legislativa antes de su aprobación definitiva.

El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de bancadas, informó que los legisladores analizarán con “responsabilidad, rigor técnico y sentido de Estado” cada una de las observaciones presentadas.

Explicó que la meta es que la República Dominicana cuente con un nuevo Código Penal durante la primera semana de agosto. Calificó la reforma como “histórica” y señaló que moderniza la legislación penal y fortalece la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.

MAS DE 70 NUEVOS TIPOS PENALES

Destacó que el proyecto incorpora más de 70 nuevos delitos, entre ellos el uso de “ácido del diablo”, el feminicidio conexo, el sicariato, las estafas piramidales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, endurece las sanciones contra la corrupción, el crimen organizado, la violencia y los delitos tecnológicos.

Aunque defendió los avances de la iniciativa, Pacheco sostuvo que toda legislación puede perfeccionarse mediante el diálogo y la participación social.

“Invitamos a las academias, a los gremios profesionales, a las entidades de la sociedad civil, a los operadores del sistema de justicia y a todos los ciudadanos interesados a presentar propuestas específicas y debidamente fundamentadas”, expresó.

Afirmó que el compromiso del Congreso es entregar al país “el mejor Código Penal posible”, preservando los avances alcanzados e incorporando aquellas propuestas que contribuyan a fortalecer el proyecto sin alterar el espíritu de la reforma.