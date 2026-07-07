Vaguada provocará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada provocará aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento este martes en varias provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que en la mañana se esperan chubascos aislados en el noreste y suroeste.

En la tarde, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros fuertes en puntos aislados, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En la noche persistirán chubascos aislados en zonas costeras del noreste y sureste.

Las provincias más afectadas son La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Santiago, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Indomet indicó que el ambiente seguirá muy caluroso por la época del año y la presencia de polvo del Sahara.

Recomendó mantenerse hidratado, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo se prevé cielo mayormente nublado en la tarde, con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23°C y 25°C y las máximas entre 32°C y 34°C.