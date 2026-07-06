PLD cree el PRM no clasificará para la segunda vuelta en 2028

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que el panorama político con miras a las elecciones presidenciales de 2028 podría asemejarse al proceso electoral de 1996.

Consideró que la consolidación de tres grandes fuerzas políticas abre la posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no alcance una eventual segunda vuelta.

Durante una entrevista en el programa El Avance Radio, Pujols sostuvo que el actual contexto político dificulta que una sola organización gane la Presidencia en primera vuelta y podría modificar el orden de las principales fuerzas políticas del país.

«Tenemos que mirar la elección de 1996 porque va a ser algo muy parecido», expresó.

DESCARTA UALQUIER ALIANZA CON EL PRM

Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que el partido oficialista quede en tercer lugar, aunque aclaró que su comparación responde a la dinámica electoral y no a los actores políticos de aquella época.

El dirigente descartó cualquier posibilidad de una alianza con el PRM y aseguró que la estrategia del PLD es fortalecer su proyecto político y construir acuerdos en torno a una candidatura presidencial propia.

«El PLD nunca ha participado en un proceso electoral sin presentar un candidato presidencial y no será diferente en esta ocasión», enfatizó.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Pujols explicó que los encuentros entre dirigentes peledeístas y representantes del Gobierno de Estados Unidos forman parte del diálogo institucional que mantiene la embajada con diversos sectores nacionales.

Además, valoró positivamente el papel de la representación diplomática en temas relacionados con la institucionalidad y las libertades públicas.

PROCESOS JUDICIALES

El secretario general reiteró que el PLD considera que varios procesos contra exfuncionarios de esa organización han tenido motivaciones políticas.

También cuestionó la apelación presentada contra el fallo de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y denunció una supuesta actuación selectiva del Ministerio Público.

an/am