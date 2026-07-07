Prodesa llega a RD dirigida al desarrollo urbano sostenible

El gerente regional de Prodesa en República Dominicana, Iván Caballero, destacó este 6 de julio del 2026 que el país representa un mercado estratégico para la empresa.

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SANTO DOMINGO.- La empresa colombiana Prodesa, especializada en desarrollo inmobiliario y urbanístico, anunció el inicio de sus operaciones en República Dominicana, marcando su primera expansión internacional tras más de 35 años de experiencia en Colombia.

La compañía informó que su llegada busca contribuir al desarrollo de proyectos habitacionales planificados y sostenibles, alineados con el crecimiento ordenado del territorio y con un enfoque orientado a elevar los estándares de la vivienda asequible.

Durante su trayectoria, Prodesa ha desarrollado y entregado más de 60,000 viviendas, consolidando un modelo que integra la planificación urbanística, el diseño, la construcción y la entrega final de los proyectos.

RD REPRESENTA UN MERCADO ESTRATEGICO PARA PRODESA

El gerente regional de Prodesa en República Dominicana, Iván Caballero, destacó que el país representa un mercado estratégico para la empresa.

«República Dominicana se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos y atractivos de la región. Para Prodesa representa una oportunidad estratégica para aportar nuestra experiencia y consolidar una presencia de largo plazo, basada en la confianza, la calidad de nuestros proyectos y el trabajo conjunto con comunidades, aliados locales y autoridades», expresó.

La empresa señaló que sus desarrollos buscan generar valor en los territorios donde opera mediante la promoción del crecimiento urbano planificado, el impulso a la actividad económica y la creación de entornos que favorezcan la calidad de vida de sus habitantes.

PRIORIZA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Asimismo, indicó que incorpora criterios de sostenibilidad en las etapas de planificación y construcción, priorizando el uso eficiente de los recursos, la integración de los proyectos con su entorno y propuestas urbanísticas adaptadas a las necesidades del crecimiento responsable.

Como parte de su entrada al mercado dominicano, Prodesa desarrollará su primer proyecto en Punta Cana, uno de los principales polos de crecimiento del país, donde ofrecerá soluciones habitacionales planificadas, de calidad y a precios competitivos.

an/am