Gobierno enfoca presupuesto en inversión, educación y salud

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SANTO DOMINGO.- El Consejo de Ministros aprobó la Política Presupuestaria Anual correspondiente al año 2027, una hoja de ruta que prioriza la inversión pública en educación, salud, infraestructura, productividad y fortalecimiento institucional, informó el Gobierno.

La decisión fue adoptada durante la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que la política de gasto para 2027 estará alineada con los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, con énfasis en el desarrollo del capital humano, el fortalecimiento de la infraestructura nacional, el aumento de la productividad y la consolidación institucional.

Paliza destacó que el Gobierno mantendrá una administración responsable de los recursos públicos, orientando las inversiones hacia proyectos con mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y el crecimiento sostenible del país.

“Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”, expresó.

Educación y salud como prioridades

En materia educativa, el Gobierno mantendrá una asignación equivalente al 4.05 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el sistema nacional de enseñanza.

Además, continuará la ejecución del Plan Horizonte 2034, enfocado en mejorar los niveles efectivos de aprendizaje, así como la construcción y ampliación de centros escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En el área de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la terminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas sociales destinados a proteger a los sectores más vulnerables.

Más inversión en infraestructura y seguridad

El Gobierno también colocará como prioridad la inversión en infraestructura, con recursos dirigidos al desarrollo de autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, proyectos de saneamiento y programas de mejoramiento habitacional.

Asimismo, se prevé fortalecer la productividad y la institucionalidad mediante mayores asignaciones al Poder Judicial para reforzar la seguridad jurídica, además de inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Paliza aseguró que la Política Presupuestaria 2027 responde a una planificación estratégica de largo plazo que busca preparar al país para alcanzar las metas de desarrollo proyectadas hacia el año 2036.

“Estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto, fortaleciendo la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”, concluyó.

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