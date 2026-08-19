Dominicano Ketel Marte sigue en lista restringida de Arizona

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Phoenix, EEUU, 19 ago.- El camarero dominicano Ketel Marte continúa en la lista restringida de los Diamondbacks de Arizona por ausentarse del partido ante las Medias Rojas de Boston, confirmó los organizadores de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense.

A falta de 20 minutos para el inicio del primer encuentro de la serie contra Boston, los Diamondbacks aún no habían anunciado la alineación por la no presencia del segunda base.

Poco después, el conjunto colocó al caribeño en la lista restringida, un estatus especial que aparta a un jugador con contrato activo del roster del plantel por motivos personales, legales, migratorios o de disciplina ajenos a las lesiones físicas.

El jugador de cuadro venezolano José Fernández fue llamado desde Triple-A Reno e incluido en la alineación como tercera base para reemplazar a Marte y bateó en el séptimo puesto de la rotación.

Marte, de 32 años, ya protagonizó ausencias en el pasado. En el 2025 sufrió un robo en su casa de Arizona la noche del Juego de Estrellas y tras el atraco optó por viajar a su natal República Dominicana, perdiéndose tres encuentros.

En ese momento pidió disculpó por su decisión de abandonar el plantel tras un informe que indicaba que algunos compañeros estaban descontentos con él.

El mánager de Arizona, Torey Lovullo, defendió a Marte en junio pasado en medio de informes que indicaban las reiteradas ausencias del dominicano que provocaban frustraciones a los miembros de la organización.

«Hay días libres necesarios. Están bastante planificados… Pero existe la idea subyacente de que no es un buen compañero y que eso está afectando la química del vestuario, lo cual no es cierto en absoluto», afirmó Lovullo en ese momento.

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