Canciller RD inicia agenda con reunión Embajadora de EEUU

La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, fue la primera representante diplomática recibida este martes por el nuevo canciller dominicano, Víctor Bisonó

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Santo Domingo, 19 ago – La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, fue la primera representante diplomática recibida este martes por el canciller dominicano, Víctor Bisonó, en su segundo día al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Bisonó se reunió con la diplomática en la sede de la Cancillería, donde pasaron revista a temas de interés común y a las oportunidades de ampliar la cooperación bilateral en áreas prioritarias para ambas naciones.

«República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación sólida, construida sobre el respeto mutuo, la amistad y una cooperación que ha generado importantes beneficios para nuestros pueblos», afirmó el ministro, quien tomó posesión el lunes como canciller de la República, en sustitución de Roberto Álvarez, quien renunció al cargo, según informó Presidencia.EFE

“UNO DE LOS PRINCIPALES SOCIOS”

Una nota de la Cancillería señaló que Estados Unidos constituye uno de los principales socios de República Dominicana, con vínculos que abarcan el comercio, las inversiones y la cooperación, además de una amplia conexión entre ambas sociedades.

La reunión con Campos formó parte de la agenda cumplida por Bisonó en su segundo día como titular del Mirex, que incluyó también la recepción de las Copias de Estilo del embajador designado de Chile, Germán Antonio Becker Alvear.

Durante el encuentro, Bisonó y Becker Alvear intercambiaron sobre la agenda bilateral y expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad, entendimiento y cooperación entre los dos países.

En la jornada también encabezó la primera reunión de trabajo con viceministros y directores del Mirex, con el propósito de conocer de manera directa los principales proyectos y procesos en curso, así como los asuntos que requieren atención prioritaria.

(Con información de Prensa Latina y EFE)

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