Comenzará hoy juicio contra imputados del caso «Calamar»

Santo Domingo, 19 ago – Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inician hoy el juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Angel Lockward y una veintena de acusados de realizar acciones fraudulentas por más de 19,000 millones mientras eran funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina.
El tribunal, presidido por la magistrada Arlyn Ventura, tiene previsto que los representantes del Ministerio Público inicien la lectura de la acusación correspondiente a este caso, que ha sido denominado por el Ministeri Púlico como «Caso Calamar».
En el expediente, además de Guerrero y Lockward figuran como enviados a juicio los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa del Ministerio de Hacienda— y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista.
También estaban acusados de formar parte de la supuesta red de corrupción los exministros de Obras Públicas y de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, pero en mayo pasado otro tribunal emitió un no ha lugar en su favor.
BIEN BIEN PARA QUE EL PUEBLO VEA Y VALORES SUS LADRONES QUE PRIVAN EN SERIOS Y SON SIMPLEMENT LADRONES
Si comienzan el juicio hoy en la mañana, ya en par de horas estará reenviado . !
JA.JA.JA. LA JUSTICIA DOMINICANA ESTAS INFECTADA DE AFRODISIACOS. COMO CALAMARES,CAMARONES, Y OTRAS ESPECIES MARINAS. LES RECOMIENDO POR SU BIEN, QUE AL CONSUMIR AFRODISIACOS. NO SE ATREVAN A TOMAR LECHE O COMER GUINEOS,PUEDEN PASAR UN MUY MAL RATO EN UNA HOSPITAL,… EL NAVEGANTE MARITIMO
YA MISMO ME SALE EL GENDARME A DECIR QUE PARE QUE VOY MUY RAPIDO. JA.JA.JA. COMO DECIA EL QUIJOTE A SU FIEL ESCUDEDRO SANCHO PANZA…. COSAS VEREDES, COSAS VEREDES…. FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD……. EL NAVEGANTE MARITIMO,