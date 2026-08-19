Comenzará hoy juicio contra imputados del caso «Calamar»

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Angel Lockward y Donald Guerrero

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Santo Domingo, 19 ago – Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inician hoy  el  juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Angel Lockward y una veintena de acusados de realizar acciones fraudulentas por más de 19,000 millones mientras eran funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina.

El tribunal, presidido por la magistrada Arlyn Ventura, tiene previsto que los representantes del Ministerio Público inicien la lectura de la acusación correspondiente a este caso,  que ha sido denominado por el Ministeri Púlico como «Caso Calamar».

En el expediente, además de Guerrero y Lockward figuran como  enviados a juicio los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa del Ministerio de Hacienda— y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista. 

También estaban acusados de formar parte de la supuesta red de corrupción  los exministros de Obras Públicas y de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, pero en mayo pasado otro tribunal emitió un no ha lugar en su favor.

ACUSACIÓN
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados integraban una red que habría desviado recursos millonarios mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Además de entregar  sobornos a contratistas y de extorsionar a a propietarios de bancas de apuestas.
sp-am
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pedro cuev
pedro cuev
6 minutos hace

BIEN BIEN PARA QUE EL PUEBLO VEA Y VALORES SUS LADRONES QUE PRIVAN EN SERIOS Y SON SIMPLEMENT LADRONES

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Facho
Facho
13 minutos hace

Si comienzan el juicio hoy en la mañana, ya en par de horas estará reenviado . !

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EL NAV.
EL NAV.
1 hora hace

JA.JA.JA. LA JUSTICIA DOMINICANA ESTAS INFECTADA DE AFRODISIACOS. COMO CALAMARES,CAMARONES, Y OTRAS ESPECIES MARINAS. LES RECOMIENDO POR SU BIEN, QUE AL CONSUMIR AFRODISIACOS. NO SE ATREVAN A TOMAR LECHE O COMER GUINEOS,PUEDEN PASAR UN MUY MAL RATO EN UNA HOSPITAL,… EL NAVEGANTE MARITIMO

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EL NAV.
EL NAV.
1 hora hace
Responder a  EL NAV.

YA MISMO ME SALE EL GENDARME A DECIR QUE PARE QUE VOY MUY RAPIDO. JA.JA.JA. COMO DECIA EL QUIJOTE A SU FIEL ESCUDEDRO SANCHO PANZA…. COSAS VEREDES, COSAS VEREDES…. FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD……. EL NAVEGANTE MARITIMO,

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