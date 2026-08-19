Comenzará hoy juicio contra imputados del caso «Calamar»

Santo Domingo, 19 ago – Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inician hoy el juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Angel Lockward y una veintena de acusados de realizar acciones fraudulentas por más de 19,000 millones mientras eran funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina.

El tribunal, presidido por la magistrada Arlyn Ventura, tiene previsto que los representantes del Ministerio Público inicien la lectura de la acusación correspondiente a este caso, que ha sido denominado por el Ministeri Púlico como «Caso Calamar».