Deciden hoy si extienden plazo para acusar por fraude Senasa

SANTO DOMINGO, 19 de agosto.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce este miércoles una solicitud del Ministerio Público de extender por cuatro meses el plazo para presentar acusación formal contra Santiago Hazim , exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros nueve coimputados de un fraude en este organismo del Estado.

La audiencia será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero.

LA PETICIÓN

El órgano acusador, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(PEPCA) y la Dirección de Persecución, argumenta la necesidad de más tiempo debido a la complejidad del entramado económico y las evidencias bajo análisis.

Si el tribunal rechaza la prórroga, deberá intimar a la Procuraduría General para que proceda de inmediato con la presentación de su acto conclusivo.

EL MONTO DEL FRAUDE

Las investigaciones iniciales estimaban una estafa al Estado dominicano de 15,000 millones de pesos, pero auditorías posteriores han elevado la cifra a más de 19,000 millones de pesos.

A la supuesta red que operó entre 2020 y 2025 se le atribuyen delitos de coalición de funcionarios, desfalco, prevaricación, lavado de activos y sobornos.

Santiago Hazim y otros cinco involucrados se encuentran cumpliendo prisión preventiva, medida cautelar que les fue ratificada a inicios de agosto en el mismo tribunal.

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