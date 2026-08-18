Gobierno anuncia EFICOMPRAS para agilizar compras públicas

El Presidente Abinader dijo durante el acto este 18 de agosto del 2026 que la nueva iniciativa facilitará la adquisición de bienes y servicios en cuestión de minutos.

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano puso en funcionamiento EFICOMPRAS, la primera tienda virtual del Estado, una plataforma desarrollada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para agilizar las compras directas de menor cuantía, reducir cargas administrativas y fortalecer la transparencia.

Durante su presentación, el presidente Luis Abinader destacó que la herramienta permitirá avanzar hacia un modelo de contrataciones públicas más eficiente, transparente e inclusivo, al facilitar la adquisición de bienes y servicios en cuestión de minutos.

USO OBLIGATORIO PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO

EFICOMPRAS será de uso obligatorio para los órganos y entes estatales, salvo cuando el bien o servicio requerido no esté disponible en la plataforma. En esos casos, la excepción deberá ser debidamente justificada.

La implementación será progresiva. Inicialmente incluirá bienes de uso común y posteriormente incorporará servicios. Las instituciones tendrán un período de 90 días hábiles para capacitarse y adaptarse al nuevo sistema.

MÁS TRANSPARENCIA EN PROCESOS

Como parte de sus mecanismos de transparencia, cada orden de compra será publicada desde la aceptación de la oferta hasta el cierre del contrato, permitiendo a la ciudadanía conocer el destino de los recursos públicos.

La plataforma también incorpora mecanismos para reducir posibles preferencias hacia determinados proveedores.

Las ofertas serán presentadas de forma anónima y mediante numeración aleatoria, con el objetivo de garantizar mayor imparcialidad durante la selección.

MAS PARTICIPACION DE LAS MIPYMES

EFICOMPRAS busca ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), especialmente aquellas lideradas por mujeres, y convertir el poder de compra estatal en un mecanismo de impulso al desarrollo económico.

La DGCP informó que la plataforma fue desarrollada internamente por técnicos de la institución como parte de una estrategia de soberanía tecnológica y que el sistema fue registrado ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

an/am