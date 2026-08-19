¿Preparados para votar por una figura digital?

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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

El mundo ha cambiado y también la manera en que las sociedades conocen a sus posibles líderes. Las plataformas digitales han convertido a personas desconocidas en figuras con millones de seguidores.

Su capacidad para comunicar, conectar y generar conversación puede superar incluso a los medios tradicionales. En ese escenario, no resulta extraño preguntarse qué ocurriría si una de esas figuras decidiera aspirar al poder político.

La popularidad construida en internet podría convertirse, eventualmente, en una fuerza electoral. La pregunta ya no parece imposible, sino necesaria para comprender el futuro de la democracia. ¿Por qué una sociedad podría decidir votar por un influencer o por una figura nacida en las redes?

Una de las razones podría ser el cansancio frente a las estructuras políticas tradicionales y sus promesas repetidas. Para muchos ciudadanos, una persona cercana y accesible puede generar mayor confianza que un dirigente distante.

Las plataformas permiten además una comunicación directa, inmediata y emocional con millones de personas. Esa cercanía puede producir la sensación de que existe una relación personal entre el comunicador y su audiencia.

Cualidades diferentes

Sin embargo, popularidad y capacidad para gobernar son cualidades diferentes que no deberían confundirse. También existe un cambio profundo en la forma en que las nuevas generaciones consumen información y forman sus opiniones.

Hoy muchas personas descubren la realidad política a través de videos, transmisiones, comentarios y publicaciones breves. El mensaje que logra captar atención puede tener más alcance que un discurso cuidadosamente elaborado durante meses.

Los algoritmos favorecen determinados contenidos y pueden convertir una opinión en un fenómeno nacional en muy poco tiempo. Esto otorga a las plataformas un poder extraordinario para influir en las conversaciones públicas y en las prioridades sociales.

La democracia tendrá que aprender a convivir con esa nueva realidad sin renunciar al pensamiento crítico. El fenómeno también podría tener aspectos positivos si las plataformas sirven para acercar la política a la ciudadanía.

Una figura proveniente del mundo digital podría aportar nuevas ideas, lenguajes y formas de participación. Podría conseguir que personas tradicionalmente alejadas de la política vuelvan a interesarse por los asuntos públicos.

Pero esa oportunidad exige algo más que seguidores, reproducciones o capacidad para generar tendencias. Gobernar implica tomar decisiones complejas, administrar recursos, respetar las instituciones y responder ante toda la sociedad.

Mayor riesgo

Por eso, cualquier aspiración política debería ser evaluada por sus propuestas, preparación, integridad y capacidad de servicio. El mayor riesgo aparecería cuando la política comenzara a medirse únicamente por la cantidad de seguidores o por la viralidad. Un contenido atractivo puede ganar millones de visualizaciones sin necesariamente contener información suficiente o verdadera.

La emoción puede movilizar a una sociedad con mayor rapidez que un análisis responsable de los problemas nacionales. En ese contexto, la desinformación, la manipulación y las campañas basadas exclusivamente en popularidad podrían adquirir una dimensión preocupante.

El ciudadano tendría entonces la responsabilidad de mirar más allá de la pantalla y examinar cuidadosamente a quien pretende gobernar. La tecnología puede amplificar una voz, pero no debería sustituir el criterio de quienes depositan su voto en ella.

Si algún día una figura de las plataformas digitales lograra convertirse en una opción electoral de gran alcance, el país entraría en una nueva etapa.

Podría producirse una renovación importante de la comunicación política y una mayor competencia por conquistar a los ciudadanos. También podrían surgir tensiones entre la lógica inmediata de las redes y los tiempos necesarios para gobernar con responsabilidad.

Las instituciones, los medios, la sociedad civil y los propios ciudadanos tendrían que fortalecer sus mecanismos de análisis y vigilancia. No se trataría de rechazar a quienes vienen del mundo digital, sino de exigirles los mismos estándares que a cualquier aspirante al poder. La democracia debe estar abierta a nuevas voces, pero nunca debe cerrar los ojos ante sus responsabilidades.

En definitiva, que un influencer pueda llegar a convertirse en una opción política no debería sorprendernos, sino llevarnos a reflexionar. La verdadera cuestión no es de dónde proviene una persona, sino qué representa, qué propone y qué capacidad tiene para cumplirlo. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de participación, pero también pueden convertirse en un espacio de manipulación.

El futuro electoral dependerá, en buena medida, de ciudadanos capaces de no confundir la popularidad con el liderazgo, ni el liderazgo con la verdadera vocación de servicio. En una época en la que una pantalla puede convertir a cualquiera en una figura de enorme visibilidad, la ciudadanía tendrá que aprender a preguntarse no solo quién logra más seguidores, sino quién posee la capacidad, la integridad y el compromiso necesarios para gobernar.

Si la sociedad logra mantener esa diferencia clara, las nuevas plataformas podrían enriquecer la democracia en lugar de debilitarla. Porque, al final, el poder de decidir no pertenece al algoritmo ni a la pantalla, sino a la ciudadanía que ejerce su derecho al voto.

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