INABIE benefició unos 14 mil estudiantes asistencia de salud

El director del INABIE, Adolfo Pérez, dijo este 7 de julio del 2026 que las acciones buscan impedir que una condición de salud saque al estudiante de la escuela.

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que durante el año escolar 2025-2026 brindó atenciones médicas preventivas a 14,449 estudiantes de centros educativos públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, dijo que la jornada formó parte de su Programa de Salud Preventiva, orientado a detectar y tratar de manera temprana condiciones que puedan afectar el aprendizaje y la permanencia en las aulas.

Dijo que las intervenciones se desarrollaron en más de 7,000 centros educativos, con el objetivo de identificar las afecciones de salud más frecuentes entre la población estudiantil, ofrecer seguimiento médico y garantizar el acceso gratuito a los tratamientos requeridos.

CONDICION DE SALUD NO INTERFIERA CON EL APRENDIZAJE

«Actuamos antes de que una condición de salud se convierta en una barrera para el aprendizaje. Con estas atenciones preventivas protegemos el bienestar de los estudiantes, promovemos entornos escolares más saludables y contribuimos a que cada niño, niña y adolescente tenga mejores oportunidades de desarrollar su potencial», expresó.

Entre las principales afecciones tratadas durante el período figuran pediculosis, tiña capitis, escabiosis, gripe y diversas alergias, para las cuales el INABIE suministró de forma gratuita los medicamentos prescritos por su equipo médico.

1.8 MILLONES PARTICIPARON EN DESPARASITACIÓN

Como parte de su estrategia de prevención, el INABIE también participó en la Jornada Nacional de Desparasitación Escolar 2026, realizada el Ministerio de Educación, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis.

El funcionario indicó que la jornada benefició a 1,816,294 estudiantes y personal de apoyo pertenecientes a 6,118 centros educativos, mediante la administración de medicamentos para prevenir y tratar infecciones por parásitos intestinales.

PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LAS AULAS

Señaló que esta intervención contribuye a mejorar la absorción de nutrientes, favorecer el crecimiento y fortalecer las condiciones de salud necesarias para el desarrollo integral de la población estudiantil.

«Con estas acciones, el INABIE reafirma su compromiso de promover la salud preventiva y apoyar la permanencia de los estudiantes en las aulas en condiciones adecuadas para su aprendizaje», resaltó Pérez.

an/am