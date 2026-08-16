De los Santos y Pacheco son ratificados en Senado y la CD

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SANTO DOMINGO.- Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco fueron ratificados este domingo como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, para el período 2026-2027.

De los Santos agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, a la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a los 31 senadores que lo han acompañado en los últimos tres años y que nuevamente respaldaron su continuidad.

«Quiero agradecer infinitamente a los 31 senadores que me han acompañado a lo largo de estos tres años que hoy cumplimos como presidente del Senado y que hoy asumimos nueva vez la responsabilidad para dirigir el Senado de la República por un año más», expresó.

También dedicó palabras de agradecimiento a su familia, a la provincia Sánchez Ramírez y al pueblo dominicano.

Durante su discurso defendió el trabajo realizado por el Congreso y afirmó que la actual legislatura debe mantener los niveles de productividad alcanzados.

Sostuvo que el Poder Legislativo ha saldado «deudas» que mantenía con el país desde hace décadas, al aprobar leyes que responden a las necesidades actuales, entre ellas el nuevo Código Penal, que permaneció unos 30 años en discusión, y la modificación del Código Procesal Penal.

«Nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy y que el pueblo dominicano lo reconoce. Podemos decir que el Congreso Nacional en los últimos años ha roto todos los récords habidos y por haber en materia de productividad. Y eso no lo hace el presidente del Senado. Eso lo hacemos los 32 senadores», afirmó.

Aseguró que el nuevo año legislativo representa el inicio de «un nuevo capítulo» y llamó a mantener el trabajo en equipo. «Debemos apostar a cada día mejorar más, a cada día avanzar más, y eso se logra con el trabajo en equipo», dijo.

PACHECO PROMETE GESTIÓN TRANSPARENTE

Pacheco fue juramentado por el diputado de mayor edad, Miguel Espinal, y estará acompañado por Dharuelly D´Aza como vicepresidenta y Eduviges María Bautista Gomera y Julio Emil Durán Rodríguez como secretarios.

«Quiero expresar con profundo respeto y con mucha responsabilidad que recibimos hoy esta encomienda para presidir de nuevo la Cámara de Diputados, casa de la democracia, escenario del debate nacional y sobre todo un espacio donde se exprese con legitimidad la pluralidad política de la República Dominicana», expresó Pacheco.

Reconoció a los voceros salientes de los diferentes bloques partidarios y aseguró que el año pasado junto a la presidencia realizaron una labor extremadamente importante.

«Yo estoy convencido que la democracia se fortalece cuando el disenso se ejerce con respeto y cuando el diálogo se impone por encima de cualquier causa», manifestó.

Señaló que seguirá promoviendo una gestión legislativa organizada, transparente, productiva y respetuosa del reglamento, garantizando el derecho de cada diputado a expresar sus posiciones, pero impulsando una cultura de resultados.

Agradeció su escogencia a su circunscripción número 3 del Distrito Nacional, al PRM y en especial al presidente Luis Abinader.

Destacó que la ratificación se produce en una fecha histórica, al conmemorarse el 163 aniversario de la Restauración.

«La Gesta Restauradora es una afirmación de la dignidad nacional, fue la decisión valiente de hombres y mujeres que entendieron que el país debía ser libre e independiente y dueño de su destino», puntualizó.