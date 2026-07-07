El espejo del país, síntoma y advertencia

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POR LUIS M. GUZMAN

No todas las figuras que irrumpen en la vida pública nacen de una idea política. Algunas nacen del ruido, de la fama, de la calle, de las redes y de una sociedad que dejó de encontrar respuestas en sus instituciones tradicionales. Cuando eso ocurre, el personaje deja de ser solo una persona y se convierte en síntoma, refleja las heridas, frustraciones, aspiraciones y contradicciones de un país que busca representación fuera de los caminos conocidos.

Esa figura no surge de la nada. Es consecuencia de décadas de educación desigual, barrios abandonados, jóvenes sin horizonte claro, partidos alejados de la vida cotidiana y una cultura donde el éxito visible parece valer más que la formación. En muchos sectores, estudiar dejó de parecer el camino más seguro para avanzar, mientras la fama, el dinero rápido, la exposición y el lenguaje desafiante comenzaron a verse como señales de poder.

La República Dominicana ha producido distintos liderazgos en los últimos 60 años. Balaguer representó el orden después del trauma; Bosch, la pedagogía moral; Peña Gómez, la voz de los excluidos; Leonel Fernández, la modernización intelectual del poder. Todos tuvieron luces, sombras y contradicciones, pero surgieron de escuelas políticas, partidos, doctrina, discursos de nación y una idea reconocible de Estado.

El liderazgo que hoy asoma desde la cultura digital pertenece a otra época. No viene necesariamente de la escuela partidaria ni de la doctrina política, sino del mercado, del entretenimiento, del barrio convertido en industria y de plataformas capaces de hablarle a millones sin pasar por los filtros tradicionales. Su fuerza no está en un programa, sino en una marca; no en una teoría de Estado, sino en una conexión emocional.

No se debe descalificar a nadie por su origen. Venir de abajo no es una falta; puede ser una fuente de sensibilidad social y comprensión del dolor popular. Tampoco debe negarse el mérito de quien, desde espacios difíciles, logra construir empresa, audiencia e influencia. Crear una plataforma, entender una generación y convertir una cultura antes despreciada en poder comunicacional exige intuición, disciplina y visión de mercado.

Diferencia

Pero una cosa es dirigir una audiencia y otra muy distinta conducir un Estado. Gobernar no consiste en provocar tendencias, ganar discusiones públicas o sostener una imagen de fuerza. Gobernar exige templanza, equipos técnicos, respeto institucional, conocimiento de los límites del poder y capacidad para decidir sobre educación, salud, seguridad, justicia, migración, deuda pública, energía y desarrollo nacional.

La pregunta, entonces, no es si una figura nacida del mundo mediático tiene derecho a participar en política. Lo tiene, como cualquier ciudadano. La pregunta es si la sociedad está preparada para distinguir entre influencia y liderazgo, entre audiencia y ciudadanía, entre éxito empresarial y visión de Estado. Una historia de superación puede inspirar, pero no sustituye por sí sola una propuesta de país.

Su atractivo nace de una desconexión real. Muchos jóvenes y sectores populares no se sienten interpretados por los partidos tradicionales. Ven discursos repetidos, estructuras cerradas, promesas incumplidas y dirigentes que hablan del pueblo sin parecer parte de él. Frente a eso, una voz más directa, más desafiante y menos domesticada puede parecer auténtica, aunque esa autenticidad no garantice preparación política.

Ahí está su fuerza y también su riesgo. Puede canalizar frustraciones legítimas, pero la frustración no siempre produce proyecto. Puede movilizar simpatías, pero una multitud no es necesariamente ciudadanía organizada. Puede desafiar al sistema, pero desafiar no equivale a transformar. La rabia puede abrir una puerta; rara vez construye por sí sola la casa donde debe vivir una nación.

La clase política tradicional no puede mirar este fenómeno con desprecio ni con sorpresa. Si nuevas figuras ocupan espacios de representación, es porque muchos partidos los dejaron vacíos. Donde no hubo formación, entró el algoritmo. Donde no hubo liderazgo comunitario, entró el influencer. Donde no hubo esperanza, entró la celebridad. Y donde la política perdió autoridad moral, cualquier figura con audiencia empezó a parecer alternativa.

El peligro

El peligro mayor no está en que alguien proveniente del espectáculo o de las plataformas digitales quiera influir en la política. El peligro está en una sociedad cansada que empiece a premiar intensidad por encima de pensamiento, popularidad por encima de responsabilidad y fama por encima de preparación. Cuando la democracia confunde atención con legitimidad, puede terminar aplaudiendo lo que luego tendrá que lamentar.

Y si frente a ese espejo solo vemos entretenimiento, entonces no hemos entendido nada. El verdadero peligro no es que un comunicador quiera poder. El verdadero peligro es que una nación cansada llegue a creer que el poder puede entregarse sin ideas, sin método, sin programa y sin responsabilidad histórica.

Cuando una sociedad confunde influencia con liderazgo, fama con autoridad y resentimiento con proyecto, no está renovando la política, se está preparando para su próximo desengaño.

JPM