Los anfitriones se despiden de la Copa Mundial de Fútbol 2026

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NUEVA YORK.- La fiesta mundialista perdió a sus tres selecciones anfitrionas luego de que México, Canadá y Estados Unidos quedaran fuera de la competencia, cerrando una participación histórica en una Copa del Mundo organizada por primera vez entre tres países.

El último en abandonar el torneo fue Estados Unidos, que cayó ante Bélgica por 4-1 en los octavos de final, poniendo fin al sueño de avanzar en casa ante su afición. La selección estadounidense había generado expectativas por el crecimiento del fútbol en el país y por contar con el respaldo de jugar como local.

Antes, México sufrió una dolorosa eliminación frente a Inglaterra, al perder 3-2 en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Azteca. La derrota significó una despedida amarga para el conjunto mexicano, que buscaba aprovechar la condición de anfitrión para alcanzar una actuación histórica.

Canadá fue el primer país sede en quedar eliminado. El equipo canadiense cayó 3-0 ante Marruecos en los octavos de final, aunque consiguió la mejor participación de su historia al instalarse por primera vez entre los 16 mejores equipos de un Mundial.

Con estas eliminaciones, el Mundial 2026 continúa sin sus representantes locales, mientras las selecciones visitantes mantienen la lucha por conquistar el título en una edición que estrenó un formato ampliado con 48 participantes.

La despedida de los anfitriones deja como saldo una mezcla de orgullo y decepción: lograron llevar el fútbol a nuevos públicos, protagonizaron momentos históricos, pero no pudieron cumplir el objetivo de permanecer en carrera hasta las fases decisivas del torneo.

ESPAÑA DESPACHA A PORTUGAL

TEXAS.- España sobrevivió a una batalla futbolística ante Portugal y consiguió su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 en un duelo de octavos disputado en Dallas. La selección dirigida por Luis de la Fuente encontró la victoria en el minuto 91 gracias a un gol de Mikel Merino, quien salió desde el banquillo para convertirse en el héroe de la jornada.

El encuentro fue intenso desde el inicio, con dos selecciones que se respetaron demasiado y priorizaron el orden táctico. Portugal tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador, mientras España intentaba imponer su estilo basado en la posesión, la movilidad de sus centrocampistas y la velocidad de sus jóvenes talentos.

En la segunda mitad, “La Roja” tomó mayor control del partido y comenzó a encerrar a Portugal cerca de su área. Cuando parecía que el choque se encaminaba hacia la prórroga, una acción rápida permitió que Ferran Torres asistiera a Merino, quien definió con precisión para romper el empate y desatar la celebración española.

Portugal, con Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva, buscó una reacción en los minutos finales, pero no logró superar la defensa española. El partido también pudo significar la despedida mundialista del histórico delantero portugués, quien disputó el encuentro a los 41 años.

La victoria confirma a España como una de las selecciones más sólidas del torneo y mantiene vivo su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. En los cuartos de final enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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