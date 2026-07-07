Intrant descarta alza pasaje, no ha autorizado ningún aumento

El Intrant afirmó este 7 de julio del 2026 que que cualquier modificación corresponde solo a esa institución.

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Santo Domingo, 7 jul (Prensa Latina) El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reiteró hoy que las tarifas del transporte público de pasajeros permanecen vigentes en la República Dominicana y que cualquier modificación corresponde solo a esa institución.

El Intrant dejó claro que no ha autorizado ningún aumento, por lo que exhortó a los dominicanos a no pagar incrementos no aprobados.

Recordó que el artículo 125 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que la fijación del régimen tarifario para el servicio de transporte de pasajeros es una competencia exclusiva del Intrant.

CHOFERES NI ENTIDADES ESTAN FACULTADOS A SUBIR PASAJES

En ese sentido, precisó que ningún chofer, sindicato, federación, empresa ni prestador del servicio está facultado para elevar el monto del pasaje de manera unilateral.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, advirtió que cualquier subida aplicada sin la autorización correspondiente constituye una violación y puede dar lugar a las sanciones administrativas previstas en esa normativa, incluida la imposición de multas.

La Central de Trabajadores del Transporte (CNTT) informó la semana pasada un aumento en las tarifas del pasaje en al menos 47 rutas urbanas, suburbanas e interurbanas a partir de este lunes 6 de julio.

INCREMENTOS SERIAN ENTRE CINCO Y 25 PESOS

Señaló que la medida implica incrementos que oscilan entre cinco pesos (0.08 dólares) y 25 pesos (0.42 dólares), dependiendo del tipo de servicio y la distancia recorrida.

De acuerdo con la entidad, el reajuste afectaría rutas del Gran Santo Domingo, el Cibao, la región Este y otras provincias del país.

El presidente de la CNTT, Juan Marte, explicó que el alza responde al incremento sostenido de los costos operativos del sector, incluyendo combustibles, repuestos, neumáticos, lubricantes y mantenimiento de las unidades.

mar/mpv