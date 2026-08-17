Efectos económicos y financieros administración Abinader 2020-2026 (OPINION)

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Los efectos indirectos de las políticas públicas de los gobiernos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el lapso 2020-2026 conforme los resultados o balances de los mismos, han sido positivos a favor de todos los dominicanos.

Han sido 6 años de muchos logros a pesar de las diferentes incertidumbres externas que han afectado a la nación dominicana como al resto del mundo.

Las autoridades gubernamentales dominicanas les han impreso acciones resilientes a los distintos sectores económicos y financieros, garantizándoles sobreponerse a los vaivenes de los eventos económicos y financieros, provocados fundamentalmente por la pandemia Covid-19, decisiones de aranceles comerciales y los conflictos bélicos que de forma negativa han afectado las economías mundiales.

Las acciones positivas de los gobiernos 2020-2026 del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, han sido muy significativas, tanto es así que organismos internacionales de financiamientos y agencias calificadoras de riesgos, han resaltado en diferentes oportunidades como muy sobresalientes.

En el aspecto de la macroestabilidad y confianza, se han destacado las inversiones extranjeras directas (IED), esto así, pues en el primer semestre del año 2026, la IED alcanzó USR$3,276.5 millones, más de un 7.7% de crecimiento interanual.

Es el mayor monto alcanzado en un semestre (enero-junio del presente año 2026). En los últimos años la IED ha representado cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las calificaciones de las agencias: Fitch, S & P y Moody ‘s han mejorado la calificación o perspectiva del país. El riesgo país según EMBI es menor que el de otras naciones con grado de inversión.

En cuanto al sistema financiero, este es considerado sólido, con activos de RD$4.15 billones equivalente a 56.1% del PIB, la solvencia alcanza aproximadamente un 17%. La inclusión financiera subió de 51% en 2021 a 65% en 2024.

La inversión en infraestructura y productividad presenta obras grandes, es el caso del monorriel por US$500 millones, ampliación de la línea 2 del Metro por US$371.5 millones, redes eléctricas por US$120 millones.

La meta del Hub logístico y energía se estima en un 30% renovable para el año 2030 y reserva fría 2027 para exportar a Puerto Rico.

La política social y fiscal de los gobiernos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se ha focalizado en proteger la sociedad dominicana.

Esto así que la ley 30-26 o Plan Anticrisis eliminó el impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de RD$39,000.00. La misma busca formalidad y externalidades positivas.

Al congelar los combustibles se asignó unos RD$875.3 millones de subsidios en el mes julio del año 2026.

Las recaudaciones en el año 2025 representaron un 15.6% del PIB. El déficit fue de un 3.45% en línea con lo presupuestado.

En todo el trayecto 2020-2026 la administración Abinader ha mantenido estabilidad macroeconómica y atracción de inversión en un contexto internacional sumamente complejo, con costo de mayor deuda, presión fiscal y desaceleración del crecimiento.

Los efectos positivos se ven en IED, Sistema Financiero e Infraestructura.

El crecimiento de la administración Abinader se ha basado en la IED, Zonas Francas, Nearshoring y Turismo.

La política social en el periodo 2020-2026 se ha caracterizado por subsidios masivos: bono luz, bono gas, congelamiento de los precios de los combustibles. En el mes de julio del presente año 2026 el subsidio fue de RD$875 millones. Externalidad positiva, menos hambre.

La resiliencia del presente gobierno en el periodo 2020-2026, ha sido más positiva que en otras administraciones gubernamentales, pues atrajo más IED a pesar de la crisis global, mantuvo calificaciones y sistema financiero fuertes.

Durante estos 6 años el gobierno del presidente Abinader generó estabilidad, con costo fiscal, que ha protegido el consumo y atraído dólares.

En el sector de salud, los efectos han sido positiva ya que el país se salvó del Covid, el sector educación mantuvo el 4% y la energía evitó apagones y estallidos sociales.

Es decir, si se realiza una análisis costo-beneficio, se puede colegir que los beneficios registrados durante los gobiernos del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, han sido positivos, resilientes y muy objetivos en medio de las incertidumbres que han afectado a todo el país y el resto del mundo.

Por ello, es propicia la oportunidad para externar nuestras felicitaciones a la administración Abinader, por la excelente gestión gubernamental que se ha desarrollado en apoyo al bienestar del país.

Estos beneficios hubiesen sido mayores de no haber surgido tantas incertidumbres en los mercados, conflictos bélicos, vaivenes económicos y financieros internacionales.

De manera que auguramos al presidente Abinader y todo su equipo, los mayores éxitos en los dos últimos años que le restan de gestión, que los mismos estén cargados de muchas realizaciones y logros a favor de todo el pueblo dominicano.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

JPM