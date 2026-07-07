Trump critica a la OTAN por falta de apoyo frente a Irán

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ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta una nueva retirada de tropas estadounidenses de Europa tras mostrarse “decepcionado” con los aliados de la OTAN, a los que reprochó no haber respaldado a Washington en su reciente acción militar contra Irán.

“Estoy muy decepcionado con la OTAN. Si la cumbre no se hubiera celebrado en Turquía, donde mi amigo es un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido”, declaró Trump en rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Dijo que decidió acudir al encuentro porque Erdogan “se ha volcado” en su organización, pero lamentó que los aliados “no trataron bien” a Estados Unidos durante la ofensiva en Oriente Próximo. “Antes incluso de pedir ayuda, dijeron que no estarían ahí”, aseguró.

Recordó que Washington ha invertido “billones de dólares” en la Alianza Atlántica para proteger a Europa y Canadá frente a Rusia. “Uno pensaría que estarían muy dispuestos a hacer algo por ayudarnos. Y realmente no lo estaban”, criticó. “¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones si ellos no están ahí para nosotros? Nosotros siempre hemos estado ahí para ellos”, añadió.

Indicó que Estados Unidos podría retirar a todos sus efectivos de Europa porque el continente “es un lugar muy diferente al de hace 20 años” y debería “tener cuidado con la inmigración y la energía”.

ROCE CON MELONI

Trump también se refirió a su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. “Es una persona agradable y tuvimos una buena relación, que se ha vuelto un poco mala porque se negó a ayudarnos”, afirmó.

Según el presidente, Italia “se negó a involucrarse con el estrecho de Ormuz” pese a que depende “en gran parte” del petróleo de Oriente Próximo. “Estados Unidos tiene más petróleo que nadie. No necesitamos el estrecho, pero hacemos esto porque creemos que es importante”, explicó.

GROENLANDIA

Cuestionado sobre sus pretensiones de anexionarse Groenlandia, Trump insistió en que la isla “debería estar controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca”. Argumentó que el territorio es “muy importante” para Washington y está “rodeado de barcos chinos y rusos”. También criticó que Dinamarca “no ayuda ni gasta dinero para Groenlandia”.