COLOMBIA: De la Espriella suspende ‘empalme’ con Petro

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BOGOTA.- El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió este martes el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro, cuando queda apenas un mes para asumir el poder en el país suramericano y en medio de severos señalamientos de presunto «fraude» por parte del líder del Pacto Histórico.

De la Espriella, quien jurará como presidente el próximo 7 de agosto, informó en la red social X que instruyó a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para que pause «de manera inmediata» el traspaso con el actual Gobierno, al que calificó de «corrupto».

«Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional. En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato», agregó.

La oficina de prensa del presidente electo amplió sus acusaciones en un duro comunicado en el que afirmó que la decisión de suspender el empalme responde al «deber de proteger los intereses de la Nación» y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, «sin legitimar decisiones, conductas o actuaciones que desconozcan el orden constitucional y comprometan el futuro del país».

También advirtió que el nuevo presidente y su organización política actuarán «con firmeza, responsabilidad y claridad institucional para defender a Colombia».