Artista «LuzNat» estrena en Miami nuevo tema musical

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LA FLORIDA, Estados Unidos, 7 de julio 2026 (Por Edwin Abréu).- La reconocida artista urbana Luz Delania Reyes, conocida como “LuzNat”, estrenó en Miami su nuevo tema titulado “Este Verano”, una propuesta fresca, contagiosa y llena de energía escrita por la misma artista.

LuzNat, quien es autora principal de todos sus temas, hizo el estreno el 3 de julio último. «Este Verano» está disponible en todas las plataformas de música y redes sociales. También puede puede ser seguida en las redes sociales como @LuzNat.

El tema musical es una invitación de una hermosa mujer para que su hombre se quede con ella Este Verano, sea algo inolvidable si bailan pegaditos, y luego la culpa es del alcohol si terminan desnudos y besándose en la playa y la cama.

LuzNat, nacida en la República Dominicana y residente en Miami, inició su carrera artística próximo al año 2018. Desde entonces ha compuesto y ha grabado muchos temas que se han convertido en éxitos y de muchos seguidores en plataformas digitales. Algunos los ha hecho en colaboración con otros artistas como Chimbala, De Cache, July Queen, Erika Sofokee, entre otros.

Entre sus producciones se encuentran: Ya No Quema, Ya Pagué, Me Voy A Emborrachar, Criptonita, Traicionero, Envidiosa, Todo Nuevo, Tu No Corre, Réplica, Muévelo, Navidad en RD, Química del Amor, y otros; todos disponibles en Youtube y demás plataformas.

La artista urbana del género reguetón se ha presentado en varios escenarios dentro y fuera de Estados Unidos; fue invitada en un concierto celebrado en Calle 8 de Miami en honor al músico dominicano JohnnyVentura. Se ha presentado en eventos públicos en Miami en celebraciones de las fiestas patrias de la República Dominicana, y ha presentado su música en importantes restaurantes y discotecas de la Florida.