Colegio Médico ratifica paro 24 horas tras arresto de un afiliado

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SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó este lunes el paro nacional de 24 horas convocado para este martes en los servicios de salud, en protesta por la detención del cirujano bucomaxilofacial William Almánzar y su asistente en la provincia de La Vega.

La paralización comenzará a las 8:00 de la mañana y abarcará los servicios de salud a nivel nacional, aunque el gremio aseguró que se garantizarán las atenciones en las áreas de emergencias, unidades de cuidados intensivos y a los pacientes hospitalizados.

En un comunicado, el CMD afirmó que la medida responde a lo que considera «arbitrariedades y abusos de poder» contra los profesionales de la salud y denunció que Almánzar y su hermano, quien funge como asistente clínico, permanecen detenidos desde hace más de 48 horas.

Ambos están acusados por el Ministerio Público de provocar lesiones permanentes a una paciente durante un procedimiento quirúrgico, mientras que el gremio sostiene que la detención vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados

Asimismo, el CMD calificó de «inaceptable» la actuación de la Fiscalía de La Vega y aseguró que el caso refleja la preocupación del sector médico por la seguridad jurídica en el ejercicio de la profesión.

El gremio exigió la liberación inmediata de los dos detenidos y afirmó que permanecerá en sesión permanente mientras da seguimiento al caso.