Nueva Jersey registra 25 fallecidos por la ola de calor

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TRENTON.- Las autoridades de Nueva Jersey elevaron a 25 los fallecidos relacionados con la ola de calor que afecta al noreste de Estados Unidos desde el jueves, con temperaturas máximas de 38°C intensificadas por la humedad.

Una portavoz del Departamento de Salud estatal confirmó al portal de internet NJ.COM que la cifra aumentó en seis decesos respecto al sábado por la tarde y advirtió que el número podría subir.

El jefe de esa agencia, Raynard E. Washington, informó que la mayoría de las muertes ocurrieron en el centro y el norte del estado y que las víctimas no contaban con aire acondicionado en sus viviendas, mientras que otras fueron halladas en la calle o dentro de vehículos estacionados.

Impacto regional

“Hemos empezado a ver lo que creemos que son muertes relacionadas con el calor tan pronto como el jueves”, señaló Washington, quien advirtió que “el calor es serio”.

Nueva Jersey es uno de los estados más golpeados por la ola de calor extremo que azotó el este de EE.UU. durante el fin de semana largo del 4 de julio, Día de la Independencia, cuando se celebraban eventos por el 250 aniversario de la fundación del país.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington registraron temperaturas récord de 38°C y 39°C, con sensación térmica aún mayor. Las autoridades cancelaron o modificaron actos, declararon emergencia por calor y habilitaron centros de refrigeración.

Otras víctimas en EE.UU.

Según NBC, se han registrado otros tres fallecimientos relacionados con el calor en el país, para un total de 28: una persona en Cook County, Illinois, por enfermedad cardiovascular agravada por estrés térmico; un hombre de 74 años en Hinds County, Mississippi, por exposición al calor; y una mujer de 83 años cerca de Nueva Orleans, Louisiana, también por altas temperaturas.

sp-am