FP: Gobierno manipuló datos FAO seguridad alimentaria RD

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SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno de manipular los datos que ofreció la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la seguridad alimentaria en la República Dominicana.

Onofre Rojas, titular de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales de la organización opositora, reveló en rueda de prensa que el informe sobre «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025» evidencia que en República Dominicana persisten importantes desafíos para garantizar el acceso de la población a una alimentación adecuada.

Denunció que el Gobierno oculta otros datos de ese informe, como que 4.7 millones de dominicanos aún enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave.

DICE GOBIERNO OCULTA DATOS

Dijo que el reporte utilizado para destacar la salida de la República Dominicana del Mapa Mundial del Hambre también pone de manifiesto importantes retos. «El propio informe establece que 41.3 % de la población aún experimenta inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que equivale a cerca de 4.7 millones de dominicanos», declaró.

«Debido al costo de la canasta alimentaria o restricciones de ingresos, cerca de 4.7 millones de personas deben recurrir a reducir raciones, ajustar la calidad nutricional de su dieta o afrontar incertidumbre para acceder a alimentos», expresó.

Explicó que «alcanzar este logro es el resultado de un esfuerzo sostenido en los últimos treinta años». «La reducción de la subalimentación responde a políticas públicas desarrolladas durante varias administraciones, y no exclusivamente a la gestión actual», aclaró.

IMPACTO DE IMPORTACIONES Y CANASTA BÁSICA

Destacó que «la aprobación de la Ley 6-22 permitió el ingreso masivo de estos bienes, afectando deliberadamente a los productores agropecuarios dominicanos, para beneficiar a un grupo de importadores».

Agregó que el incremento del costo de los alimentos continúa limitando el acceso de miles de familias a una alimentación adecuada.

Recordó que la inflación acumulada entre 2021 y 2025 superó el 28 %, mientras que el costo promedio de la canasta básica pasó de alrededor de RD$36,000 en 2020 a más de RD$49,000 en 2026, situación que, según expuso, ha reducido la capacidad de compra de los hogares.

Rojas llamó a revisar las políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agropecuaria. «Desde la Fuerza del Pueblo, hacemos un llamado al Gobierno para que reformule las políticas públicas dirigidas a lograr la seguridad alimentaria de la nación, sobre todo, el apoyo eficiente a los productores nacionales, especialmente al sector agropecuario y la disminución gradual de las importaciones de los rubros que les afectan», concluyó.