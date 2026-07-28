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SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional incorporó este martes a 1,639 aspirantes para iniciar su proceso de formación académica y táctica como parte del plan de transformación y profesionalización de la institución.

La nueva promoción, denominada «Mayor General (r) Teresa Martínez Hernández», inició su formación en la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General (r) Eulogio Benito Monción Leonardo, en un acto encabezado por el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), el general Juan Hilario Guzmán Badía.

Según informó la Policía Nacional, los aspirantes fueron seleccionados mediante un proceso de reclutamiento y evaluación orientado a captar hombres y mujeres con vocación de servicio y formación ética.

Los futuros agentes cursarán un programa que combina formación presencial y virtual, impartido por docentes universitarios, además de entrenamiento táctico y prácticas supervisadas, con el propósito de obtener el título de técnico superior.

La institución destacó que la incorporación de esta promoción forma parte del proceso de transformación policial impulsado por el Gobierno, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de sus agentes, mejorar el servicio a la ciudadanía y promover el respeto a los derechos humanos.