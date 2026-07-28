Japón pide a Irán sea «lo más flexible posible» finalizar guerra

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TOKIO 28 Jul.- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ha reclamado a Irán que sea «lo más flexible posible» en los contactos con Estados Unidos para poner fin al conflicto en torno al estrecho de Ormuz.

En una llamada con su colega de Irán, Abbas Araqchi, el titular de Exteriores japonés ha expresado su preocupación por la escalada militar registrada durante trece noches consecutivas y los daños provocados también en países de la región «a pesar del reciente cese de los ataques».

«Instó a Irán a mostrarse lo más flexible posible para controlar la situación cuanto antes y recalcó la importancia de continuar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y de resolver progresivamente los problemas de conformidad con el memorando de entendimiento», ha señalado el Ministerio de Exteriores nipón sobre el contacto telefónico con Teherán, país al que ha trasladado su respaldo a las conversaciones.

Motegi ha recalcado que es «crucial restablecer la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz lo antes posible, sin incurrir en costes adicionales».

Igualmente, Japón ha trasladado su preocupación por el bloqueo naval de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí y sus ataques contra buques mercantes en el mar Rojo y pidió a Irán que reclame «moderación» al grupo rebelde.

El ministro de Exteriores de Japón ha sacado a colación la situación de un nacional japonés que fue detenido en Irán y puesto en libertad bajo fianza en abril, esperando que su caso se pueda resolver pronto.

of-am