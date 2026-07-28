Países del Golfo buscan crear la confianza para acuerdo con Irán

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RIAD 28 Jul.- Los países del Golfo han defendido este martes «dar prioridad a las soluciones políticas» y crear la confianza y las condiciones que faciliten un acuerdo con Irán, en medio de la pausa en los ataques que Washington y Teherán intercambiaron los últimos trece días.

En un reunión del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo por videoconferencia, los ministros han subrayado la importancia de «mantener la acción conjunta, dar prioridad a las soluciones políticas y diplomáticas y crear condiciones propicias para generar confianza y alcanzar soluciones aceptables para todas las partes», ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, uno de los participantes en el encuentro.

Doha ha informado de que la cita ha servido para intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos actuales y compartir la información más reciente relativa a «las negociaciones en curso», con la idea de que estos contactos «contribuyan a reducir las tensiones y a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales».

Igualmente, han tratado la seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, incidiendo en los derechos de paso y tránsito, de forma que se respeten los derechos soberanos de todos los Estados ribereños de las aguas del Golfo.

Por su lado, la diplomacia de Omán, otro de los países que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, ha recalcado en otro comunicado en la misma línea que los países del Golfo han tratado la intensificación de «la coordinación y consulta» en un momento de volatilidad en la región y para cuestiones como la libertad de navegación en el paso de Ormuz.

Esta cuestión es precisamente la que Mascate aborda de forma bilateral con Teherán para un acuerdo que aclare la gestión del estrecho y reabra la estratégica vía marítima, convertida en el principal instrumento de presión de Irán en el contexto de la guerra.

of-am