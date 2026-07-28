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SANTTO DOMINGO, 28 de julio.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, no fue a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Designó para ello a una misión oficial encabezada por Víctor Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones.
La integran además el embajador dominicano en Perú, César Herrera Díaz; el empresario Frank Rainieri y su esposa Haydee Kuret de Rainieri.
Bisonó mantiene desde hace varios años una relación de diálogo y cooperación con Keiko Fujimori, forjada en distintos espacios de intercambio político e institucional, lo que ha contribuido a fortalecer los lazos de amistad y entendimiento entre ambos países.
sp-am
Pero señores no es obligatorio que el presidente Abinader vaya a esa toma, recuerden que es dinero que se gasta, entonces para ustedes si va es malo y si no vas critican, así no se vale.
Es que Keiko NO es de la ideología comunistoide progre de luis duvalier arruinader
Muy bien acertado esa invitacio’n de toma de posecio’n de la primer mujer del peru’ ,como predsidente del hermano pais.Peru’, «felicidades a’ la nueva mandataria del peru: KEIKO FUJIMORI< a ****r las riendas del nuevo gobierno de la Rep. del Peru'., !Congratulacion es, Suertes en su mandato. DIOS lLA BENDIGA A' ELLA, Y AL PAIS PERUANO!!!. ',