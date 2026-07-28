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SANTTO DOMINGO, 28 de julio.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, no fue a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Designó para ello a una misión oficial encabezada por Víctor Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones.

La integran además el embajador dominicano en Perú, César Herrera Díaz; el empresario Frank Rainieri y su esposa Haydee Kuret de Rainieri.

Bisonó mantiene desde hace varios años una relación de diálogo y cooperación con Keiko Fujimori, forjada en distintos espacios de intercambio político e institucional, lo que ha contribuido a fortalecer los lazos de amistad y entendimiento entre ambos países.

sp-am