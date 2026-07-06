VENEZUELA: Sube a 3.342 cifra fallecidos por los terremotos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CARACAS.- La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela subió a 3.342, informaron este martes autoridades de Protección Civil.

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, precisó que el balance abarca el sismo principal de magnitud 7,1 registrado la semana pasada con epicentro en el estado Sucre y más de 600 réplicas posteriores.

Los estados más afectados son Sucre, Monagas y Anzoátegui. Solo Cumaná, Carúpano y Maturín concentran el 70% de los decesos.

Además de los 3.342 fallecidos confirmados, se reportan más de 8.700 heridos y 112 personas desaparecidas. Protección Civil contabiliza 12.400 viviendas colapsadas, 34.000 con daños estructurales y 87 centros de salud afectados.

El gobierno mantiene el estado de emergencia en tres estados orientales. Más de 15.000 funcionarios participan en labores de búsqueda y rescate.

Organismos como la Cruz Roja y la ONU, junto a Colombia, Brasil y México, han enviado equipos de rescate, hospitales de campaña y 280 toneladas de ayuda humanitaria.

Las autoridades pidieron a la población evitar acercarse a estructuras dañadas ante el riesgo de derrumbes por las réplicas. Advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar con el avance de la remoción de escombros.