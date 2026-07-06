Rusia lanza fuerte advertencia a los «patrocinadores» de Ucrania

MOSCU.- El Ministerio de Defensa de Rusia lanzó este lunes una advertencia a los países occidentales que respaldan militarmente a Ucrania, al asegurar que un eventual incremento en el suministro de drones, misiles y municiones «no pasará desapercibido» y será respondido con un aumento «en la cantidad y el poder» de los ataques del Ejército ruso contra el enemigo.
Según el organismo, los tutores europeos de Ucrania, incluido el Reino Unido, utilizan a Vladímir Zelenski para atacar objetivos civiles en Rusia con armamento fabricado en esos países. «El deseo de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev de aumentar los suministros […] será contrarrestado con un incremento adecuado en la cantidad y la potencia de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia contra el territorio de Ucrania», reza el comunicado.
La declaración fue emitida luego de que Kiev perpetrara un ataque masivo contra territorio ruso con 625 drones de largo alcance, durante la noche del 5 al 6 de julio. Moscú aseguró que 613 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados.
Como respuesta, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión y drones contra instalaciones de la industria militar y objetivos del sector energético vinculados al Ejército ucraniano en Kiev y la provincia homónima.
PERO ELLOS SI PUEDEN RECIBIR DRONES DE IRAN Y MISILES DE COREA DEL NORTE, MAS LA AYUDA ECONOMICA Y MILITAR DE CHINA. NO HAY INFIERNO PARA ESTE DEMENTE QUE GOBIERNA RUSIA
MILLONES Y MILLONES Y MILLONES DESPIDIENDO AL ASESINADO LIDER AYATOLA Y SU FAMILIA POR LOS ASESINOS IMPERIALES Y SU PE R R O SIONISTA. Y ESTA LETRINA PESTILENTE NI UN VIEDO PUBLICA..QUERIENDO TAPAR LA REALIDAD Y DISQUE SON «NOTICIEROS» VERAS?????
PRENSA M I E R D A SI NO SON SUS PATROCINADORES QUE ES LO QUE SON? PRENSA M I E R D A
Pero Rusia no puede con Ucrania y amenazando a otros países
de amenazar, no distingue… las acciones… que pueden tomar… ciertos países… para contrarrestar… al asesino, la… rata putin… y a la vez, parece… que están sintiendo… los golpes y, de… esta manera, provienen… los chantajes… ahora, no reciben… esclavistas rusos… armas de otras naciones!… la inmensa cantidad… de drones, que… caen en tierras ucranianas… de dónde proceden?… y soldados, de… añadidura del…
… pu er qui to norcoreano… y no mas detallar… otras…
India e Indonesia avanzan para comerciar en monedas locales, reduciendo su dependencia del dólar. Ambos países ultiman un mecanismo de liquidación entre sus bancos centrales que busca abaratar transacciones e impulsar el comercio bilateral.
Sin comentarios.
Y que de.parte de quien tu esta eso paises te ayudan mas que estados unidos hay que ser idiota para pensar asi