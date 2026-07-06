Rusia lanza fuerte advertencia a los «patrocinadores» de Ucrania

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MOSCU.- El Ministerio de Defensa de Rusia lanzó este lunes una advertencia a los países occidentales que respaldan militarmente a Ucrania, al asegurar que un eventual incremento en el suministro de drones, misiles y municiones «no pasará desapercibido» y será respondido con un aumento «en la cantidad y el poder» de los ataques del Ejército ruso contra el enemigo.

Según el organismo, los tutores europeos de Ucrania, incluido el Reino Unido, utilizan a Vladímir Zelenski para atacar objetivos civiles en Rusia con armamento fabricado en esos países. «El deseo de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev de aumentar los suministros […] será contrarrestado con un incremento adecuado en la cantidad y la potencia de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia contra el territorio de Ucrania», reza el comunicado.

La declaración fue emitida luego de que Kiev perpetrara un ataque masivo contra territorio ruso con 625 drones de largo alcance, durante la noche del 5 al 6 de julio. Moscú aseguró que 613 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados.

Como respuesta, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión y drones contra instalaciones de la industria militar y objetivos del sector energético vinculados al Ejército ucraniano en Kiev y la provincia homónima.