Haití alcanza 1,5 millones de desplazados por la violencia

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PUERTO PRINCIPE.- Haití alcanzó en junio 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas, la cifra más alta registrada hasta ahora, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Más de la mitad son mujeres y niñas.

Dijo que la violencia de los grupos armados se extendió a comunidades que antes servían como refugio. Solo en mayo, enfrentamientos en Cité Soleil, en Puerto Príncipe, obligaron a 18.000 personas a huir en cuestión de días.

El país enfrenta además una grave crisis alimentaria. El Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria (IPC) reportó en abril que 5,8 millones de personas viven en inseguridad alimentaria aguda. De ellas, 8.400 están en nivel catastrófico de hambre, Fase 5, la más alta de la escala.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó 1.642 muertos y 745 heridos por violencia entre enero y marzo de 2026. El 27% de las víctimas fueron causadas por pandillas, mientras que más de dos tercios murieron en operaciones de las fuerzas de seguridad. El 29 de marzo, la pandilla “Gran Grif” atacó Petite-Rivière de l’Artibonite y dejó al menos 70 muertos, según Naciones Unidas.

El sistema sanitario está bajo presión. La ONU registró un brote de cólera con 2.800 casos sospechosos, 91 confirmados y 36 muertes. Tres cuartas partes de los hospitales carecen de energía por el bloqueo de pandillas a la terminal de combustible. Solo tres ambulancias operan en la capital.

A la crisis interna se suma el retorno forzoso de migrantes. La OIM indicó que 110.000 haitianos fueron repatriados desde enero de 2026. El 25% son mujeres, entre ellas madres lactantes, y casi el 10% son niños, incluidos menores no acompañados. Muchos son devueltos a barrios bajo influencia de grupos armados.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) asistió a 886.323 personas en mayo, pero advirtió que necesita 164 millones de dólares para mantener operaciones hasta noviembre.

La comunidad internacional prepara el despliegue de una “Fuerza de Supresión de Pandillas” con respaldo de la ONU para combatir a los grupos armados que controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe, según estimaciones de Naciones Unidas.