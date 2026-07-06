Ucrania pide reunión ONU tras ataques de Rusia contra Kiev

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KIEV.- El Gobierno de Ucrania reclamó este martes una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras “el segundo ataque masivo” lanzado por Rusia en los últimos días contra Kiev, que deja al menos 45 muertos en la última semana.

“Tras el segundo ataque masivo con misiles y drones perpetrado por Rusia en tan solo unos días, Ucrania solicita una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU”, afirmó el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. Pidió a la Presidencia del Consejo, ocupada por República Democrática del Congo, y a los miembros del organismo respaldar la solicitud.

Sibiga sostuvo que “las respuestas tardías o débiles no pueden detener el terror” y que “solo una acción firme, basada en principios y oportuna lo logrará”. Añadió que “la comunidad internacional debe permanecer unida para disuadir al agresor y seguir impulsando una paz integral, justa y duradera, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas”.

El canciller subrayó en redes sociales que “cada misil ruso lanzado contra Ucrania porta un mensaje que va más allá de las fronteras ucranianas”. Según dijo, Moscú busca “convencer al mundo de que la violencia puede sustituir a la ley, de que el miedo es más fuerte que la solidaridad y de que la brutalidad queda impune”.

Balance de los ataques

Las autoridades ucranianas denunciaron que la última oleada incluyó más de 350 drones y cerca de 70 misiles, según la Fuerza Aérea de Ucrania, y dejó al menos 14 muertos en Kiev. Días antes, otro bombardeo a gran escala atribuido a Rusia causó 31 fallecidos en la capital.

Versión de Moscú

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” contra Ucrania y lo describió como “una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia”. Indicó que fueron atacadas “instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía” en Kiev y su región, así como “infraestructura de aeródromos militares” en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.