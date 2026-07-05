R. Dominicana afrontará otras dos semanas de calor extremo

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana afrontará al menos dos semanas más de calor extremo, con temperaturas de hasta 39 °C y una sensación térmica superior por la elevada humedad.

El Instituto de Meteorología (Indomet) explicó que las condiciones responden a la combinación del verano, un sistema de alta presión, la presencia de polvo del Sahara y la influencia del fenómeno de El Niño. «Estos factores favorecen temperaturas por encima de lo normal y un ambiente más seco en el Caribe», dijo.

Según proyecciones del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el patrón persistirá durante las próximas dos semanas, con mayor impacto en las regiones norte, noroeste y suroeste del país.

Como muestra de la intensidad del episodio, en junio se registraron nuevos récords de temperatura en varias localidades. El más alto ocurrió en Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde el termómetro alcanzó 39,9 °C, la temperatura más alta documentada en esa estación desde 1964.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser los grupos más vulnerables al calor extremo.